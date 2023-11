Apple: ecco i vincitori degli App Store Award, che premiano le app e i giochi migliori del 2023

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2023, premiando 14 app e giochi che hanno aiutato le persone a esprimere la propria creatività, scoprire un mondo di nuove avventure e divertirsi con parenti e amici. Quest’anno, il team editoriale dell’App Store ha selezionato app e giochi di developer da tutto il mondo che hanno saputo offrire esperienze significative e promuovere un cambiamento culturale. I vincitori degli App Store Award sono stati scelti fra una rosa di quasi 40 finalisti per l’eccellenza del loro lavoro sul piano dell’innovazione tecnica, dell’esperienza utente e del design.

“È molto stimolante vedere il modo in cui sviluppatori e sviluppatrici continuano a creare app e giochi incredibili che ridefiniscono il mondo intorno a noi” ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “I vincitori di quest’anno dimostrano il potenziale illimitato dei developer di dare vita alla propria visione creando app e giochi di grande ingegno, di qualità eccezionale, e guidati dall’obiettivo di creare un impatto positivo.”

I vincitori di quest’anno mostrano il livello di creatività, innovazione tecnica e design che è possibile raggiungere sull’App Store e nell’ecosistema Apple. AllTrails promuove lo spirito di comunità con guide ai sentieri molto complete ed esperienze all’aperto per ogni tipo di utente. Prêt-à-Makeup trasforma l’iPad in un album da disegno su cui makeup artist e utenti comuni possono creare look realistici, promuovendo un’esperienza inclusiva e l’espressione di sé. Photomator semplifica e velocizza le attività di editing avanzate grazie a strumenti che sfruttano l’apprendimento automatico. MUBI seleziona i migliori film indipendenti e documentari internazionali con un tocco umano, e SmartGym brilla su Apple Watch con la sua vasta libreria di esercizi e programmi di allenamento, e parametri che aiutano a monitorare i progressi fatti.

Fra i giochi, Honkai: Star Rail racconta una storia ricca di personaggi complessi e di appassionanti duelli tattici su iPhone, mentre Lost in Play non è solo un’avventura point-and-click ma un vero e proprio viaggio nell’immaginazione dell’infanzia. Lies of P ha una grafica curatissima che coinvolge con le sue atmosfere cupe di gusto fantasy, e Hello Kitty Island Adventure su Apple Arcade è un invito ad avventurarsi in un mondo interattivo con il migliore degli obiettivi: fare amicizie.

