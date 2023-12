Samsung si unisce a Mastercard per i pagamenti con Wallet Express

Samsung Electronics e Mastercard hanno annunciato la partnership per il nuovo programma Mastercard: Wallet Express. Il servizio offre alle banche e agli emittenti di carte di credito una modalità rapida ed economica per espandere la propria offerta di portafogli digitali. Grazie a Wallet Express, gli emittenti possono mettere Samsung Wallet a disposizione dei propri clienti. A loro volta, i consumatori hanno a disposizione un’ampia gamma di modalità di pagamento, tra cui i dispositivi wearable Galaxy. Pagare con un Galaxy Watch rende più veloce e comoda l’esperienza di acquisto in negozio.

Samsung Wallet, lanciato lo scorso anno, riunisce l’esperienza di pagamento mobile di Samsung Pay e Samsung Pass in un portafoglio digitale più completo che consente agli utenti di organizzare chiavi digitali, carte d’imbarco, carte d’identità e altro ancora, in un’unica applicazione mobile facile da usare e sicura.

I consumatori di tutta Europa utilizzano sempre più spesso i portafogli digitali per i pagamenti in negozio e online. Sulla base del successo del lancio di Wallet Express, Mastercard sta anche lanciando le prossime due implementazioni per il 2024 del Wallet Express Issuer Enablement Program per tutti gli operatori della regione europea.

Il programma ha lo scopo di semplificare ulteriormente il processo di attivazione e di integrazione di Samsung Pay da parte degli operatori, offrendo ai consumatori una delle più grandi piattaforme di portafoglio digitale con Samsung Wallet. Partecipando al programma, gli operatori possono migliorare le loro capacità di supportare Samsung Wallet, consentendo ai consumatori di disporre di opzioni di pagamento complete.

