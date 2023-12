Report di BigCommerce e Retail Dive: il 39% dei consumatori preferisce acquisti online

I consumatori preferiscono gli acquisti online a quelli di persona. È quanto emerge dal "Global Consumer Trends Report" di BigCommerce, la piattaforma ecommerce Open SaaS leader per brand B2C e B2B in rapida crescita e affermati, e Retail Dive, che hanno intervistato più di 1.300 persone in Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa che effettuano almeno un acquisto online al mese.

BigCommerce e Retail Dive hanno chiesto agli intervistati di indicare le loro abitudini di acquisto scoprendo che il 39% di questi preferisce acquistare online, mentre solo il 21% predilige gli acquisti in negozio fisico. Interessante notare come il 77% degli acquirenti online abbia speso nel 2023 quanto o più rispetto allo scorso anno. Ciò è dovuto in gran parte alla convenienza e alla flessibilità degli acquisti online, insieme alla possibilità di ricevere sconti esclusivi e omaggi, elementi che caratterizzano l'esperienza di acquisto digitale. Tra gli altri risultati principali:

La maggior parte degli acquirenti effettua più acquisti online al mese. La maggior parte degli intervistati (76%) effettua acquisti tramite siti web, app o social media almeno due volte al mese. Inoltre, quasi la metà (49%) effettua almeno un acquisto online a settimana. La maggior parte di questi acquisti è relativo ai settori abbigliamento e accessori (47%), salute e bellezza (40%) e ristoranti e generi alimentari (36%). Per quanto riguarda le categorie in cui i consumatori fanno acquisti su abbonamento, i generi alimentari occupano il primo posto (30%), seguiti dall'intrattenimento (22%) e dai cosmetici/cura del corpo (21%).

Gli acquirenti si aspettano la spedizione gratuita. La spedizione gratuita è un'aspettativa per molti acquirenti online, non un vantaggio. Infatti, il 40% degli intervistati ha dichiarato che uno dei principali svantaggi dello shopping online è quello di dover pagare un extra per le spese di spedizione. L'altro inconveniente, rilevato dal 35% degli intervistati, è dover pagare le spese di reso. Nell'arco di tre mesi, il 26% degli intervistati ha dichiarato di aver abbandonato il carrello della spesa online solo a causa del costo delle spedizioni.

I consumatori fanno le loro ricerche. Gli acquirenti online effettuano i loro acquisti attraverso una varietà di mezzi, che si tratti dell'app del rivenditore (54%), di un sito web via mobile (50%) o di un sito web via desktop (49%). Ma per trovare il prodotto di cui hanno bisogno, i consumatori effettuano ricerche personali. La maggior parte di queste avviene su dispositivi mobili (61%), mentre le ricerche sul web (57%) e su marketplace (57%) seguono a ruota. Tuttavia, non solo i consumatori effettuano ricerche per trovare i prodotti che desiderano, ma effettuano anche confronti di prezzo con i rivenditori concorrenti. BigCommerce ha rilevato che il 95% dei consumatori intervistati dichiara di confrontare i prezzi prima di acquistare un prodotto.

I consumatori utilizzano il Buy Now, Pay Later al momento del checkout. Dei 1.307 acquirenti intervistati, il 23% ha dichiarato di aver utilizzato il Buy Now, Pay Later (BNPL). Sebbene la maggior parte degli intervistati utilizzi carte di credito o di debito alla cassa (93%), si registra un crescente interesse per i metodi di pagamento BNPL che diventano sempre più popolari.

