Veeam amplia le capacità di protezione dei dati e recupero da ransomware per Microsoft 365

Veeam Software ha annunciato di aver ampliato la sua collaborazione con Microsoft. Veeam semplifica la protezione di Microsoft 365 con Cirrus by Veeam, che offre la facilità e la flessibilità del Backup come Servizio (BaaS) per Microsoft 365. Sfruttando la potenza e l'affidabilità di Veeam Backup for Microsoft 365 e la nostra esperienza con oltre 18 milioni di utenti Microsoft 365 protetti, queste nuove capacità di BaaS includeranno il supporto per l'archiviazione di backup di Microsoft 365, offrendo ai clienti Microsoft le capacità di protezione dati e recupero da ransomware più popolari del settore.

Veeam ha recentemente presentato in anteprima questa nuova integrazione con Microsoft 365 Backup Storage durante Microsoft Ignite. La demo live ha evidenziato il potenziale per ripristinare in modo rapido e efficiente grandi quantità di dati di Microsoft 365, consentendo alle organizzazioni di ridurre al minimo il tempo di inattività in seguito a un attacco ransomware o a altre minacce di perdita di dati.

Veeam Backup for Microsoft 365 è il leader nel backup di Microsoft 365 e viene utilizzato per proteggere quasi 18 milioni di utenti. Questa adozione riflette la responsabilità condivisa da parte dei clienti di possedere e proteggere i loro dati critici di Microsoft 365 su servizi come Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams.

I clienti hanno ora la possibilità di scegliere tra diverse opzioni su come utilizzare Veeam e gestire Microsoft 365:

New Cirrus by Veeam: offre un'esperienza SaaS semplice e senza soluzione di continuità, senza la necessità di gestire l'infrastruttura o lo storage all'interno di Microsoft 365 Backup Storage.

Veeam Backup for Microsoft 365: implementa le soluzioni software esistenti di Veeam per la protezione dei dati di Microsoft 365 e gestisce l'infrastruttura.

Un servizio di backup da un partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP): sviluppato sulla piattaforma di Veeam, con servizi a valore aggiunto unici nell'area di competenza del fornitore.

Per maggiori informazioni su Veeam Backup for Microsoft 365: https://www.veeam.com/backup-microsoft-office-365.html.

Il lavoro sull'integrazione tra Veeam Backup for Microsoft 365 e Microsoft 365 Backup tramite le API di backup è in corso, la disponibilità generale dell'offerta aggiornata di Veeam è prevista entro 90 giorni dalla disponibilità di Microsoft 365 Backup Storage.

