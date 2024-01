Samsung svela la propria visione "AI per tutti" al CES 2024

Si è tenuta al CES 2024 la conferenza stampa ufficiale di Samsung "Al FOR ALL” durante la quale ha condiviso la propria visione su come la tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI) consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più comodo e intuitivo. Samsung ha collaborato con partner chiave per delineare la tecnologia alla base di questa visione e il modo in cui i nuovi prodotti e servizi utilizzano le capacità dell'intelligenza artificiale per semplificare la vita.

"Con l'emergere dell'intelligenza artificiale, esperienze più intelligenti e migliori ridefiniranno il nostro modo di vivere", ha dichiarato Han Vice Chairman, CEO and Head of Samsung’s Device eXperience (DX) Division. "L'ampio portafoglio di dispositivi potenti di Samsung, insieme alla ricerca di una collaborazione aperta, contribuirà a portare l'intelligenza artificiale e l'iperconnettività a tutti".

Nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione di CES, Jonathan Gabrio, Head of Connected Experience Center di Samsung Electronics America, ha illustrato come la tecnologia AI stia trasformando il modo di utilizzare i prodotti Visual Display e gli elettrodomestici. Ad esempio, Samsung Neo QLED 8K QN900D vanta un processore con AI integrata, NQ8 AI Gen 3, dotato di una rete neurale AI 8 volte superiore e di una NPU due volte più veloce rispetto al modello precedente.

Grazie al processore NQ8 AI Gen3, Samsung Neo QLED 8K migliora automaticamente i contenuti a bassa risoluzione per offrire agli utenti un'esperienza visiva di qualità fino a 8K e rende più nitide le immagini in rapido movimento grazie ad AI Motion Enhancer Pro. Samsung Neo QLED 8K è anche dotato di Active Voice Amplifier Pro, che analizza la voce e i rumori di sottofondo grazie all’AI per ottimizzare l'esperienza di ascolto del TV, in modo da poter usufruire dei vari contenuti proprio come se si fosse in prima fila allo stadio o al cinema. Samsung Neo QLED 8K è dotato anche di Tizen OS Home, che offre le app, i servizi, i contenuti personalizzati e i suggerimenti di servizio più recenti per portare l'esperienza di intrattenimento a un livello superiore.

Samsung offre anche innovative funzioni di accessibilità: Samsung Neo QLED è dotato di una funzione per il linguaggio dei segni che può essere facilmente controllata con i gesti per non udenti, mentre per i non vedenti la funzione Audio Subtitle trasforma in tempo reale i sottotitoli in audio.

Samsung presenta anche il nuovo The Premiere 8K, un proiettore dotato non solo di un display da 150 pollici, ma anche della prima trasmissione 8K wireless al mondo per un proiettore. Con The Premiere 8K, gli utenti potranno vivere un'esperienza video come al cinema ma nel comfort della propria casa.

Per quanto riguarda il suono, Samsung ha presentato anche Music Frame, un altoparlante con una cover personalizzabile capace di integrarsi perfettamente all’interno degli ambienti domestici. Grazie alla funzione Q-Symphony, il Music Frame si sincronizza con i TV e con le soundbar Samsung, per poter avere, anche a casa, bassi incredibili e il suono surround dei doppi woofer integrati.

Samsung ha anche apportato importanti aggiornamenti a Ballie, il robot AI rotante presentato per la prima volta al CES 2020. Oggi Ballie è diventato il compagno dotato di AI che può interagire con altri dispositivi smart per fornire servizi personalizzati, come occuparsi di attività di routine o proiettare immagini e video sulle pareti per visualizzare informazioni come il meteo o altri contenuti rilevanti, ovunque l’utente si trovi.

