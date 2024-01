CES 2024: TCL presenta il TV QD-Mini LED da 115", innovazioni per la casa smart e dispositivi connessi

TCL ospita uno stand immersivo al più grande evento tecnologico del mondo, CES 2024, per presentare la sua tecnologia di visione, l'intrattenimento avanzato, i dispositivi mobile di nuova generazione e l'ecosistema domestico smart, pronto a plasmare il modo in cui le persone di tutto il mondo interagiscono con il futuro della tecnologia.

A coronare lo show, TCL ha rivelato progressi incredibili nel Mini LED lanciando l'ultimo TV Mini LED da ben 115 pollici, insieme a un'impressionante linea di dispositivi domestici avanzati, tecnologia mobile rivoluzionaria e innovazioni di visione nei pannelli.

Frederic Langin, CCO di TCL Europe, commenta: “Siamo lieti di partecipare al palcoscenico globale dell'innovazione insieme ad altri autorevoli esperti della tecnologia che sta per ridefinire il nostro mondo e plasmare il modo in cui vivremo in futuro. In TCL, siamo orgogliosi di non solo prevedere le tendenze di domani, ma anche di plasmarle attivamente. Il nostro progresso rivoluzionario nel Mini LED sta aprendo la strada all'esperienza di intrattenimento domestico più immersiva e accessibile per gli utenti di tutto il mondo, mentre il nostro avanzato ecosistema domestico intelligente consente a tutti ambienti abitativi più confortevoli e connessi. TCL è un attore attivo nei mercati europei di elettronica di consumo da molti anni. Ora siamo il marchio numero 2 in Francia, il numero 3 in Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia e il numero 5 in gran parte dei paesi europei. TCL si impegna a dare valore ai propri clienti offrendo loro un facile accesso alla tecnologia all'avanguardia volta a migliorare le loro vite quotidiane”.

Più utenti che mai scelgono TV con grande schermo, grazie ai numerosi vantaggi che offrono per la visione cinematografica, l'esperienza di gioco immersiva e la visione degli sport in prima fila. TCL, il marchio numero uno al mondo per i TV da 98 pollici e leader nella tecnologia Mini LED, ha svelato la sua ultima linea di TV QD-Mini LED con grande schermo durante IFA 2023. TCL comprende l'importanza di creare TV che massimizzino l'esperienza visiva con tecnologie di visualizzazione innovative. Inoltre, supportando le grandi squadre nazionali europee attraverso il suo ampio portafoglio di partnership, TCL porta lo spirito dello sport a milioni di clienti in tutto il mondo. TCL è orgogliosa di essere partner ufficiale della squadra nazionale di rugby francese e delle squadre nazionali di calcio italiana, tedesca, spagnola, ceca e slovacca.

Per quanto riguarda un'esperienza vissuta elevata all'interno della casa, l'ecosistema domestico intelligente di TCL, composto da condizionatori intelligenti, lavatrici, frigoriferi e altro ancora, è progettato per rendere la vita quotidiana più facile, più sana e più confortevole.

TCL ha annunciato poi le sue ultime innovazioni volte a rendere la tecnologia più fruibile e il 5G più accessibile. A seguito del premio Innovation Honoree CES 2024 conferito a TCL 40 NXTPAPER, l’azienda ha introdotto TCL NXTPAPER 3.0, l'ultima generazione della tecnologia di visualizzazione ottimizzata per la vista, che dimostra l'impegno di TCL nel migliorare l'esperienza visiva attraverso la cura e il benessere per gli occhi grazie a display simili alla carta. TCL ha anche presentato un portafoglio di tablet ampliato e la nuova linea di smartphone serie 50 con più opzioni NXTPAPER e 5G, a conferma dell’impegno nella democratizzazione del 5G e nello sviluppo di una tecnologia che si integra perfettamente con la nostra vita quotidiana.

