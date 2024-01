Wanda Austin entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Apple

Apple ha annunciato che la dottoressa Wanda Austin, ex presidente e CEO di The Aerospace Corporation, è stata nominata per l’elezione al Consiglio di Amministrazione di Apple. La dottoressa Austin ha alle spalle decenni di esperienza in campo scientifico e tecnologico, con una significativa esperienza nel perseguire l'innovazione e nella definizione della strategia aziendale.

In qualità di presidente e CEO di The Aerospace Corporation, la dottoressa Austin ha guidato un’organizzazione dedicata a promuovere il programma spaziale degli Stati Uniti e a creare opportunità per le future esplorazioni. È stata la prima donna e la prima afroamericana a occupare questa posizione.

“Wanda ha dedicato molti anni a far progredire la tecnologia per il bene dell’umanità e siamo felici di accoglierla nel Consiglio di Amministrazione di Apple” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “È una leader eccezionale e la sua preziosissima esperienza ci aiuterà a perseguire il nostro obiettivo di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.”

“Wanda ha sempre avuto un ruolo di guida nello sfruttare il potenziale delle tecnologie più all’avanguardia” ha detto Arthur Levinson, presidente del Consiglio di Amministrazione di Apple. “Porterà la sua immensa conoscenza ed esperienza nel Consiglio di Amministrazione, e avrà un ruolo importante nell’aiutarci a continuare a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.”

“Anche io, come Apple, ho sempre creduto nel potere dell’innovazione per migliorare la vita, supportare il potenziale umano e plasmare un futuro migliore” ha affermato la dottoressa Austin. “Per me è un onore entrare nel Consiglio di Amministrazione di Apple, e non vedo l’ora di far parte di un’azienda sempre alla ricerca di nuovi modi per aiutare le persone di tutto il mondo.”

Il consiglio ha una regola di lunga data secondo cui i suoi membri non possono generalmente essere rieletti dopo il compimento dei 75 anni. Di conseguenza Al Gore, in carica dal 2003, e James Bell, in carica dal 2015, si ritireranno quest’anno.

“Ringraziamo di cuore Al e James per i tanti anni dedicati a Apple; le loro idee, la loro energia e i loro valori hanno reso la nostra azienda più forte sotto molti aspetti” ha affermato Cook. “Per oltre 20 anni, Al ha contribuito in modo incredibile al nostro lavoro, dal suo sostegno incondizionato alla tutela della privacy, alla sua incomparabile conoscenza delle questioni ambientali e climatiche. La dedizione di James è stata straordinaria e lo ringraziamo per gli importanti pareri e la profonda esperienza che ha offerto in materia di audit, finanza e molto altro nel corso degli anni.”

La dottoressa Wanda Austin ha iniziato la sua carriera presso The Aerospace Corporation nel 1979, quando è entrata a far parte dello staff tecnico della società. Nei decenni successivi, ha assunto diversi nuovi ruoli e responsabilità, tra cui la gestione di programmi e di importanti sistemi customer-facing. Dal 2008 al 2016, ha ricoperto il ruolo di presidente e CEO dell’organizzazione.

Dal 2018 al 2019, la dottoressa Austin è stata presidente ad interim della University of Southern California. Fa parte del consiglio di amministrazione di Amgen, e anche del consiglio di Chevron, dove ha il ruolo di lead independent director. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Virgin Galactic, la compagnia aerospaziale, dal 2019 al 2023.

La dottoressa Austin è anche una ferma sostenitrice dell’insegnamento delle discipline STEM. Il suo libro, Making Space: Strategic Leadership for a Complex World, esplora i principi di leadership che ha appreso durante la sua lunga carriera come ingegnere e dirigente dell’industria spaziale.

La dottoressa Austin ha conseguito la laurea in matematica presso il Franklin & Marshall College nel 1975, e un master in ingegneria civile e matematica presso la University of Pittsburgh nel 1977; ha inoltre conseguito un dottorato in ingegneria industriale e dei sistemi presso la University of Southern California nel 1988.

