SoftPOS: il POS diventa un'app per smartphone e tablet

L'evoluzione dei pagamenti in Italia ha aperto la strada a una rivoluzione digitale che ha reso più semplice e conveniente il pagamento di beni e servizi in tutto il Paese, lo testimonia il fatto che, nel primo semestre del 2023, il transato dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto quota 206 miliardi di euro, in crescita del +13% sullo stesso periodo del 2022.

L’evoluzione in atto si applica anche al mondo dei POS: l’ultimo nato è il SoftPOS, software che grazie alla tecnologia NFC (near field communication) permette di pagare digitalmente utilizzando i più classici dei supporti, ossia lo smartphone oppure un tablet. I dati sono già incoraggianti, si prevede che la base di utenti SoftPOS crescerà del 475% a livello globale entro il 2027, una scelta che offre al mercato l'opportunità di arricchire il panorama delle soluzioni di pagamento con nuovi sistemi facili da usare e da installare.

Soprattutto per le aziende di piccole dimensioni, il SoftPOS può rivelarsi molto utile permettendo infatti di risparmiare, poiché i costi per la sua acquisizione sono molto più bassi (se non inesistenti) rispetto a quelli di un terminale POS fisico. La manutenzione inoltre è molto più rapida, utilizzando un software può essere fatta direttamente da remoto, in modo che eventuali malfunzionamenti non rischino di rovinare l’esperienza dei clienti.

È importante sottolineare che questa soluzione non è in opposizione ai sistemi fisici, ma agisce come un complemento. Le realtà che già utilizzano POS fisici funzionanti non sono tenute a rinunciarvi. Invece, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza, hanno la possibilità di integrare una soluzione software per assicurare ai propri clienti un processo di pagamento rapido e agevole.

In questo contesto Qonto, la soluzione di business finance management leader in Europa, annuncia l’ampliamento della collaborazione con Nexi, che da oggi si estende anche a Nexi SoftPOS, tra i prodotti più recenti della PayTech europea. Rispetto ai tradizionali terminali di pagamento, Nexi SoftPOS è l’applicazione in grado di trasformare smartphone e tablet in terminali di accettazione di pagamenti con carta e offre un’alternativa completamente basata su software che permette un livello di sicurezza molto elevato.

Nexi SoftPOS permetterà ai clienti Qonto, di qualsiasi categoria e dimensione, di avere un POS sempre pronto e disponibile sul proprio smartphone. In questo modo sarà possibile accettare pagamenti contactless in totale sicurezza direttamente dal proprio telefono.

