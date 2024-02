LG: a ISE 2024 la nuova piattaforma di soluzioni cloud LG Business Cloud

In occasione di ISE 2024, LG ha presentato LG Business Cloud, la nuova innovativa piattaforma di LG che permette di sottoscrivere e accedere a tutte le soluzioni cloud di gestione da remoto dei prodotti digital signage di LG da un’unica interfaccia user-friendly. LG Business Cloud è compatibile con diversi prodotti di digital signage LG tra cui i display Micro LED, i TV signage, i display trasparenti OLED e i display LED.

LG Business Cloud è la piattaforma che semplifica l’accesso e la gestione delle licenze relative a diversi software cloud di LG: è sufficiente accedere all’interfaccia con un singolo login per poter fare dei trial di prodotto, sottoscrivere un abbonamento, gestire i prodotti di digital signage collegati al servizio sottoscritto e avere accesso a una vasta offerta di contenuti didattici informativi che spiegano come ottenere il massimo dalle soluzioni cloud di LG. Infine l’interfaccia permette di porre domande sul funzionamento della piattaforma così da rendere questo strumento accessibile agli utenti di ogni livello.

La piattaforma consente di gestire i software LG SuperSign Cloud, il CMS (Content Management System) per il digital signage; LG Pro:Centric Cloud, il CMS dedicato agli Hotel TV; e LG ConnectedCare, la soluzione che monitora e gestisce da remoto le performance e le condizioni dei monitor signage LG.

I CMS sono strumenti flessibili e versatili: permettono infatti di personalizzare e pianificare la pubblicazione dei contenuti visualizzati sui prodotti di digital signage e hotel TV LG, come messaggi di benvenuto, informazioni sulla struttura e promozioni.

LG ConnectedCare consente invece di regolare da remoto le impostazioni dei monitor signage, come luminosità e volume, ne monitora l’attività, inviando tempestivamente notifiche via e-mail in caso di eventi imprevisti.

Oltre a gestire da remoto attività come l'accensione, lo spegnimento e il riavvio, LG Business Cloud offre una dashboard che consente di controllare facilmente lo stato di funzionamento dei display.

È possibile impostare la durata del contratto di licenzia in maniera semplice dopo il periodo di prova della piattaforma e non ci sono restrizioni sul numero di dispositivi che vi accedono, così da dare la possibilità sia alle piccole sia alle grandi aziende di disporre di uno strumento comodo e versatile per la gestione dei propri prodotti di digital signage.

