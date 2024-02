Secondo ricerca Panasonic il 5G sarà l'investimento principale in connettività

Una nuova ricerca lanciata da Panasonic Connect Europe rivela che le aziende si aspettano che gli investimenti nella tecnologia wireless possano aumentare la loro produttività in media del 32% nei tre anni successivi all'implementazione. Gli intervistati (36%) affermano che il 5G rappresenta l'investimento tecnologico in ambito wireless più importante per la loro azienda, in un mercato in cui le reti dei campus privati diventano più popolari delle reti pubbliche.

Uno su cinque (22%) considera il WiFi 6 come il tipo più importante di tecnologia wireless. Si tratta di un aggiornamento sostanziale rispetto al suo predecessore, che offre connessioni più veloci e una migliore resilienza per le reti con un elevato carico di dispositivi connessi. L'interesse per Bluetooth e Long-Range Wide Area Networks (LoRaWAN) è risultato essere altrettanto elevato (21% rispettivamente), poiché le organizzazioni cercano la tecnologia giusta per applicazioni specialistiche nei propri settori, come la logistica della supply chain e la produzione.

Nel complesso, si registrano rapidi progressi negli investimenti nella tecnologia wireless, con il 41% dei decision maker che ha già preso la decisione di investire in progetti wireless o è in fase di pianificazione. Un ulteriore 38% degli intervistati è già in fase di implementazione.

Tuttavia, ci sono sfide da superare: il 24% degli intervistati ha ammesso di essere preoccupato per la sicurezza informatica, mentre il 22% riscontra alcune criticità legate all’interoperabilità e alla connettività dell'infrastruttura informatica esistente. Uno su cinque è preoccupato per la gestibilità della tecnologia di rete wireless e una percentuale analoga riferisce una mancanza di fiducia nelle risorse, nelle conoscenze e nelle competenze IT.

"Questa ricerca evidenzia che si tratta di un periodo cruciale per gli investimenti e le decisioni in materia di tecnologia wireless. L'avvento del 5G, l'evoluzione del WiFi e l'innovazione intorno a Bluetooth e LoRaWAN stanno guidando il mondo connesso in modi che sarebbero stati inimmaginabili solo pochi anni fa. Chiaramente, i leader aziendali ritengono che la connettività wireless offra enormi opportunità, ma ci sono anche sfide da superare", ha dichiarato Jan Kaempfer, Direttore Marketing di Panasonic Connect Europe.

