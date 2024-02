Apple: l’utile per azione in crescita del 16% segna un nuovo record assoluto

Apple ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2024, che si è concluso 30 dicembre 2023. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 119,6 miliardi di dollari, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 2,18 dollari, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. “Apple annuncia una crescita del fatturato per il trimestre di dicembre spinta dalle vendite di iPhone, e un record assoluto nel fatturato dei servizi” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.

“Siamo felici di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha superato i 2,2 miliardi, raggiungendo un massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici. E mentre i clienti e le clienti iniziano a sperimentare l’incredibile Apple Vision Pro, noi proseguiamo nel nostro impegno per offrire innovazioni rivoluzionarie, in linea con i nostri valori e a beneficio di ogni utente.”

“L’eccellente performance del trimestre di dicembre, unita all’ampliamento del margine, ci ha permesso di raggiungere un utile per azione record di 2,18 dollari, in crescita del 16% rispetto all’anno scorso” ha dichiarato Luca Maestri, CFO di Apple. “Durante il trimestre abbiamo generato quasi 40 miliardi di dollari di flusso di cassa e restituito quasi 27 miliardi di dollari agli azionisti. Abbiamo fiducia nel nostro futuro, e continueremo a fare investimenti significativi per sostenere i nostri piani di crescita a lungo termine.”

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,24 dollari per azione delle azioni ordinarie dell’Azienda. Il dividendo sarà pagato il 15 febbraio 2024 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività, il 12 febbraio 2024.

