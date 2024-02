Cisco e NVIDIA: insieme per nuove soluzioni di infrastrutture sicure di IA

Nuove soluzioni di infrastruttura IA per il data center semplici da implementare e gestire, e capaci in particolare di fornire la potenza di calcolo di cui le imprese hanno bisogno per essere competitive e al passo con le sfide che l’IA sta lanciando. E’ questo l’ultimo impegno preso da Cisco e NVIDIA, e annunciato in occasione di Cisco Live 2024 in programma ad Amsterdam fino al 9 febbraio prossimo.

"L'intelligenza artificiale sta modificando radicalmente il modo in cui lavoriamo e viviamo e la storia ha dimostrato che un cambiamento di questa portata richiederà alle aziende lo sforzo di ripensare e riprogettare le proprie infrastrutture", ha dichiarato Chuck Robbins, Presidente e CEO di Cisco. "Il consolidamento della nostra partnership con NVIDIA permetterà alle aziende di disporre della tecnologia e dell'esperienza necessarie per creare, distribuire, gestire e proteggere le soluzioni di intelligenza artificiale su larga scala".

"Le aziende di tutto il mondo stanno rapidamente trasformando le loro attività con l'IA generativa", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. "Lavorando a stretto contatto con Cisco, forniamo alle aziende l'infrastruttura necessaria per trarre vantaggio dall'IA, la risorsa tecnologica più potente della nostra epoca."

Una potente partnership

Cisco, grazie alla sua eccellenza nel settore delle reti Ethernet e all'ampio ecosistema di partner, insieme a NVIDIA, inventrice della GPU che ha dato il via all’era dell’IA, condividono la visione e l'impegno di supportare i clienti nell’affrontare le transizioni verso l'IA con un'infrastruttura basata su Ethernet altamente sicura.

Negli ultimi anni, Cisco e NVIDIA hanno offerto un'ampia gamma di soluzioni integrate tra i dispositivi di collaborazione Webex e gli ambienti di calcolo dei data center per consentire alla forza lavoro ibrida di disporre di spazi di lavoro flessibili e di infrastrutture desktop virtuali, nonché di organizzare riunioni basate sull'IA. Oggi le due aziende stanno intensificando la loro partnership in ambito data center affinché i clienti aziendali possano usufruire di una gestione scalabile e automatizzata dei cluster IA, di una risoluzione automatizzata dei problemi, di un'esperienza cliente di prim'ordine e molto altro ancora.

Le soluzioni integrate per data center di Cisco e NVIDIA disponibili includono:

Le nuovissime GPU Tensor Core di NVIDIA: sono disponibili nella generazione M7 di server UCS rack e blade di Cisco, tra cui Cisco UCS X-Series e UCS X-Series Direct, forniscono prestazioni ottimali per un'ampia gamma di carichi di lavoro IA ad alta intensità e di dati nel data center e nell'edge.

sono disponibili nella generazione M7 di server UCS rack e blade di Cisco, tra cui Cisco UCS X-Series e UCS X-Series Direct, forniscono prestazioni ottimali per un'ampia gamma di carichi di lavoro IA ad alta intensità e di dati nel data center e nell'edge. NVIDIA AI Enterprise: include framework software, modelli preaddestrati e strumenti di sviluppo per un'IA di produzione più sicura, stabile e supportata. Oggi è disponibile sul listino globale di Cisco.

Le architetture di riferimento convalidate congiuntamente attraverso i Cisco Validated Designs (CVD) semplificano l'implementazione e la gestione di cluster AI in un'ampia gamma di casi d'uso che comprendono ambienti virtualizzati e containerizzati, con opzioni convergenti e iperconvergenti. I CVD per FlexPod e FlashStack per Generative AI Inferencing con NVAIE saranno disponibili questo mese e altri ne seguiranno.

attraverso i Cisco Validated Designs (CVD) semplificano l'implementazione e la gestione di cluster AI in un'ampia gamma di casi d'uso che comprendono ambienti virtualizzati e containerizzati, con opzioni convergenti e iperconvergenti. I CVD per FlexPod e FlashStack per Generative AI Inferencing con NVAIE saranno disponibili questo mese e altri ne seguiranno. Supporto per Cisco Networking Cloud : Cisco ha semplificato la gestione e le operations dell'infrastruttura IA attraverso la gestione on-premise e basata su cloud con Cisco Nexus Dashboard e Cisco Intersight.

: Cisco ha semplificato la gestione e le operations dell'infrastruttura IA attraverso la gestione on-premise e basata su cloud con Cisco Nexus Dashboard e Cisco Intersight. Monitoraggio dell'esperienza digitale : in presenza di carichi di lavoro e dati AI nel cloud pubblico, in sede e in più data center, ThousandEyes offre il monitoraggio dell'esperienza digitale per fornire analisi basate sull'AI e la risoluzione automatica dei problemi che si verificano ovunque, dal cloud alle reti in sede.

: in presenza di carichi di lavoro e dati AI nel cloud pubblico, in sede e in più data center, offre il monitoraggio dell'esperienza digitale per fornire analisi basate sull'AI e la risoluzione automatica dei problemi che si verificano ovunque, dal cloud alle reti in sede. La piattaforma Cisco Observability utilizza funzionalità di intelligenza artificiale per contestualizzare e correlare la telemetria in tempo reale tra i vari domini, in modo che le aziende possano ottenere visibilità, informazioni dettagliate e azioni per migliorare le esperienze digitali.

utilizza funzionalità di intelligenza artificiale per contestualizzare e correlare la telemetria in tempo reale tra i vari domini, in modo che le aziende possano ottenere visibilità, informazioni dettagliate e azioni per migliorare le esperienze digitali. Il supporto dei partner per ridurre i rischi: quando le aziende pianificano l'adozione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, si potranno rivolgere all'ecosistema globale di partner di Cisco per ottenere consulenza, supporto e guida.

"La creazione di ambienti basati su elaborazione IA è un compito impegnativo per le aziende e sottolinea la necessità di un'infrastruttura di data center semplice e adattabile che offra prestazioni ottimizzate", ha dichiarato Vladimir Ester, Chief Technology Officer e cofondatore di ClusterPower. "Cisco e NVIDIA stanno combinando le innovazioni necessarie per aiutare le aziende a sostenere la domanda di maggiore potenza di calcolo nel data center e a gestire le transizioni verso l'IA con un'infrastruttura sicura e osservabile".

