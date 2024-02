Cisco Identity Intelligence, ecco come proteggersi dagli attacchi basati sull'identità

Si chiama Cisco Identity Intelligence la nuova funzionalità di Intelligenza Artificiale - prima soluzione nel suo genere e disponibile dal mese di luglio - annunciata in occasione di Cisco Live 2024, e che va ad aggiungersi all’interno della collaudata piattaforma di sicurezza unificata Cisco Security Cloud. Gli utenti infatti utilizzano oggi più identità e account digitali per collegarsi alla rete: i punti di ingresso aumentano e, di conseguenza, aumenta anche la superficie di attacco. Spesso ai team di sicurezza manca un contesto sul comportamento storico delle identità, sulle azioni all’interno dei sistemi e sui livelli di rischio, tutte informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli.

Cisco Identity Intelligence si integra con gli archivi di identità esistenti e fornisce visibilità e analisi basate sull'intelligenza artificiale. È possibile visualizzare tutte le identità dell’azienda, intervenire sugli account vulnerabili, eliminare i privilegi inutilizzati e a rischio, rilevare le anomalie e bloccare i tentativi di accesso, senza dover sostituire le soluzioni attuali.

Le aziende ripongono infatti molta fiducia nei confronti delle soluzioni di autenticazione e di accesso. Purtroppo, i criminali informatici prendono sempre più di mira account validi per compromettere i sistemi aziendali: oltre il 26% di tutti gli interventi di Cisco Talos nel 2023 ha riguardato proprio l’utilizzo di credenziali compromesse.

Cisco Identity Intelligence utilizza un potente grafo delle identità che estrae i dati dalle numerose fonti di terze parti che gestiscono le identità e gli accessi. Grazie alle analisi comportamentali basate sull'intelligenza artificiale e all'impareggiabile portata di Cisco nella rete, le organizzazioni possono adottare risposte graduali, come la messa in quarantena di un'identità, l'eliminazione delle sessioni attive o l'isolamento della rete grazie a Cisco Identity Services Engine (ISE). I clienti Cisco saranno in grado di ottenere una visibilità senza pari all’interno delle loro soluzioni esistenti:

Autenticazione intelligente con Cisco Duo : rileva modelli insoliti in base al comportamento e ai segnali di terze parti.

Accesso intelligente con Cisco Secure Access : verifica l’autenticazione e blocca i comportamenti insoliti o ad alto rischio.

Rilevamento intelligente delle minacce con Cisco XDR: correlazione dei segnali di identità per fornire le informazioni mancanti che le soluzioni tradizionali di sicurezza degli endpoint e della rete non riescono a rilevare.

Cisco Identity Intelligence sarà disponibile a partire da luglio 2024.

