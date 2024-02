Galaxy Book4, i notebook Samsung dotati di AI, disponibili dal 26 febbraio

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità dei nuovi Galaxy Book4 in alcuni paesi selezionati a partire dal 26 febbraio. La serie Galaxy Book4, composta da Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 360, è stata lanciata in Corea il 2 gennaio.

La serie Galaxy Book4 mette a disposizione dell’utente una produttività intelligente supportata da solide prestazioni hardware. Galaxy Book4 Ultra è dotato del nuovo processore Intel Core Ultra 9/7, che unisce CPU, GPU e una nuova NPU, nonché di una maggiore sicurezza grazie al nuovo chip Samsung Knox, che consente di proteggere separatamente i dati sensibili del sistema.

Ogni esperienza su Galaxy Book4 Ultra e Galaxy Book4 Pro prende vita grazie al display touchscreen Dynamic AMOLED 2X che offre un contrasto netto e colori vividi. L'incredibile esperienza visiva è garantita anche in piena luce grazie alla funzione Vision Booster, per il miglioramento automatico della luminosità, e alla tecnologia antiriflesso, in grado di migliorare la visione ridicendo i riflessi luminosi.

Forte dell'eredità della linea Galaxy Book di Samsung, la serie Galaxy Book4 è dotata dell'esclusiva Galaxy Connected Experience, che consente agli utenti di rimanere sempre connessi ai propri dispositivi Samsung Galaxy. Da Secondo Schermo che consente di utilizzare il tablet come monitor, a Controllo Multiplo che permette di spostare facilmente i file da un dispositivo all'altro utilizzando il mouse e il touchpad del notebook Galaxy Book4, gli utenti potranno beneficiare di funzioni che massimizzano la produttività e la creatività. Tutte queste funzionalità sono racchiuse in un design sottile e leggero che consente agli utenti di disporre di prestazioni avanzate ovunque, anche in viaggio.

