Ezviz presenta lo Smart Screen SD7

Ezviz ha presentato il nuovo smart screen SD7, un display all-in-one che permette di gestire in modo semplice e intuitivo tutto l’ecosistema dei dispositivi di sicurezza offerti dal brand (telecamere, smart locks, campanelli e citofoni) portando a un livello superiore il concetto di casa intelligente e connessa. Lo schermo SD7 permette a ciascun membro della famiglia di accedere e visualizzare in anteprima le immagini e i video delle telecamere, di monitorare da un’unica interfaccia lo stato dei diversi device e di personalizzarne facilmente le impostazioni per consentire a tutti una gestione comoda e facile della propria abitazione.

SD7 presenta un display IPS da 7 pollici dotato di una batteria con ricarica rapida e con potenza di 4.600 mAH e supporta la connessione Wi-Fi 2.4GHz, caratteristiche uniche che consente la massima portabilità all’interno della propria casa, come se fosse un tablet. Questo consente di avere sempre sotto controllo la propria abitazione e aiuta ad estendere la comunicazione dei sistemi di sicurezza della casa e degli ingressi presenti, arrivando a collegare fino a 30 dispositivi Ezviz, organizzati in un’unica interfaccia. SD7 si colloca così al centro dell’ecosistema, rendendo più semplice la gestione quotidiana. Ad esempio, se è presente un citofono Ezviz HP7 è possibile rispondere facilmente dal display per vedere chi c’è alla porta e far entrare gli ospiti; oppure visualizzare in tempo reale le riprese delle telecamere per vedere cosa sta accadendo in un’altra stanza. Inoltre, grazie all’interconnessione, è possibile costruire un sistema di schermi intelligenti con un massimo di 10 dispositivi SD7 da poter posizionare nei diversi luoghi della casa, migliorando ulteriormente la gestione complessiva.

Lo smart screen SD7 è progettato per offrire un’esperienza unica e garantire una facilità di utilizzo senza precedenti per tutti i membri della famiglia grazie all’interfaccia intuitiva che permette di configurare lo schermo con estrema semplicità e alla possibilità di personalizzare le impostazioni del sistema domestico, semplificando il controllo e l’organizzazione dei dispositivi. Inoltre, è possibile controllare il display da remoto tramite l’app Ezviz, consentendo una gestione diretta dell’ecosistema anche quando si è fuori.

Caratterizzato da un design lineare e compatto, SD7 si adatta a ogni ambiente domestico, dal salotto alla camera da letto. Lo schermo di soli 7” può essere posizionato sia in appoggio grazie al supporto da tavolo, che a parete utilizzando i sostegni forniti in dotazione che permettono di montare il display in modo che sia sempre alla portata di tutti. Inoltre, la sua configurazione completamente wireless e versatile rende l’installazione ancora più semplice.

Lo schermo SD7 è disponibile alla vendita online su Amazon, Mediaworld e sia sul sito che presso i negozi Leroy Merlin, al prezzo consigliato al pubblico di 149,99€.

