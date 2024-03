Cisco e Ford portano l'app Webex a bordo delle auto Ford e Lincoln

I proprietari di selezionati modelli di auto Ford e Lincoln, avranno ora la possibilità di lavorare da remoto grazie all'introduzione a bordo della app Webex by Cisco. L’annuncio è stato dato oggi in occasione dell'Enterprise Connect, durante il quale Cisco e Ford Motor Company hanno specificato che l'applicazione sarà disponibile tramite la nuova piattaforma Ford and Lincoln Digital Experience.

La nuova applicazione offrirà la possibilità di lavorare in libertà da qualsiasi luogo, con una connettività ottimale ed esperienze di riunione coinvolgenti.

Webex e Ford hanno realizzato insieme una soluzione personalizzata e ottimizzata per l’auto, trasformandola in un vero e proprio spazio di lavoro alternativo a quello di casa o dell'ufficio. La soluzione include anche la funzionalità AI di Webex per la rimozione del rumore di fondo e fornisce un ulteriore livello di connettività ottimale poiché l'app è disponibile nativamente nella piattaforma di infotainment, consentendo ai clienti Webex di lavorare da qualsiasi luogo senza dover utilizzare il tablet, lo smartphone o il computer portatile.

Quando si è in viaggio, i conducenti possono partecipare a riunioni e chiamate Webex direttamente dal touchscreen a bordo. Quando l'auto è in sosta, è possibile partecipare a riunioni Webex e vedere gli altri partecipanti o contenuti condivisi tramite video, condividere le reazioni, visualizzare l'elenco dei partecipanti e tanto altro.

"Con la nuovissima piattaforma Digital Experience di Ford e Lincoln, vogliamo offrire un'esperienza "driver-first" che possa essere personalizzata per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia in termini di produttività che di intrattenimento", ha dichiarato Chet Dhruna, General Manager Connect and Engage Integrated Services di Ford Motor Company. "Da oggi, l'abitacolo dei veicoli Ford e Lincoln può essere trasformato in un vero e proprio spazio di lavoro alternativo grazie all'app Webex, oltre alla possibilità di accedere alle funzionalità della tecnologia wireless 5G e di attivare un hot spot Wi-Fi per collegare più dispositivi."

L’app Webex è disponibile per il download su Google Play nei veicoli dotati della piattaforma Digital Experience di Ford e Lincoln, tra cui il nuovissimo Lincoln Nautilus 2024 e, prossimamente, i nuovi Lincoln Aviator e Ford Explorer 2025.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita