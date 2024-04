Worldpay integra Satispay

Worldpay, leader globale nella tecnologia e nelle soluzioni per i servizi di pagamento, espande la propria presenza e offerta in Italia firmando un accordo con Satispay, l'innovativo sistema di pagamento mobile che opera con un circuito di pagamento completamente indipendente da quello delle carte tradizionali. Satispay è adottato da un crescente numero di utenti, 4.3 milioni e oltre 320.000 commercianti in Italia, Lussemburgo e Francia.

La collaborazione tra Worldpay e Satispay mira a sviluppare un ecosistema che porti benefici concreti sia ai consumatori che ai commercianti. L’obiettivo è quello che si possa offrire in Italia un'esperienza di shopping digitale sicura e senza intoppi.

Con la crescente richiesta da parte dei consumatori di opzioni di pagamento sempre più convenienti, Satispay si è concentrata a sviluppare una soluzione di pagamento rapida e sicura utilizzando sia per i canali fisici e online il wallet elettronico inquadrando un codice QR.

Mentre per abbattere le barriere tra esperienza di shopping fisica e online, Satispay è riuscita a rispondere alle strategie di vendita omnicanale sempre più esigenti da parte dei commercianti.

La forza di Satispay risiede nella sua semplicità e trasparenza. Gli utenti devono solo collegare il proprio conto bancario all'app inserendo il proprio IBAN per poter inviare o ricevere denaro, senza l'intermediario delle carte di credito o di altre parti.

Phil Brown, country manager per l'Italia e Malta di Worldpay, commenta: "E’ un traguardo importante della nostra strategia di sviluppo sul mercato italiano, la partnership con Satispay aprirà significative opportunità e cambierà le nostre prospettive di sviluppo commerciale in Italia. I commercianti di tutti i tipi e dimensioni potranno sfruttare l'intera gamma di soluzioni di pagamento innovative su misura per le esigenze dei loro clienti, migliorando ulteriormente l'esperienza di shopping e supportando la trasformazione digitale del Paese."

Stefano De Lollis, Online Business Development Director di Satispay, commenta: "La partnership con Worldpay è un passo importante nella nostra strategia perché accresce la nostra selezione di commercianti e consente agli utenti di Satispay di dare continuità all'esperienza di pagamento, senza intoppi e sicura, a cui sono già abituati quando acquistano nei negozi fisici. Integrare il sistema di pagamento Satispay in un ecosistema come quello di Worldpay è fondamentale per sostenere la crescita aziendale e accelerare ulteriormente la trasformazione digitale."

Con l'incremento dei pagamenti digitali che continuano a diventare il metodo preferito dei consumatori per fare shopping, soddisfare una vasta gamma di clienti digitali può portare a un significativo aumento delle vendite. La partnership tra il leader mondiale nella tecnologia dei pagamenti, Worldpay, e Satispay giunge in un momento in cui le previsioni indicano che il commercio elettronico europeo raggiungerà circa 900 miliardi di dollari entro il 2027, trainato dai progressi nelle tecnologie di pagamento e dai cambiamenti nel comportamento digitale delle persone. Secondo l'ultimo “The Global Payment Report” di Worldpay, i portafogli digitali, come quello proposto da Satispay, stanno crescendo e si confermano come scelta preferita di pagamento.

