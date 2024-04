Voxloud, il primo centralino in cloud in Italia con AI integrata

Oggi l’Intelligenza Artificiale sta trovando grande applicazione in molti campi, permettendo alle imprese e ai professionisti di gestire meglio il tempo e aumentare la produttività.

Secondo la ricerca dell’”Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano”, la maggior parte degli investimenti che le imprese in Italia stanno conducendo riguardano “soluzioni di analisi e interpretazione testi per ricerca semantica, di classificazione, sintesi e spiegazione di documenti o agenti conversazionali tradizionali” e il 60% delle imprese italiane hanno avviato almeno un progetto di AI.

La telefonia aziendale non fa eccezione: Voxloud è il primo centralino in cloud in Italia ad offrire ai propri clienti (Piccole e Medie Imprese in cui l’attività telefonica è essenziale) uno strumento di Intelligenza Artificiale perfettamente integrato nel centralino, “Voxloud AI Assistant”.

L’Assistente AI di Voxloud nasce proprio per semplificare l’attività telefonica quotidiana delle imprese, soprattutto per quanto riguarda l’analisi delle chiamate e la gestione delle conversazioni con i clienti.

In particolare, l’”Assistente AI” di Voxloud analizza il cosiddetto “sentiment” delle conversazioni telefoniche per generare un punteggio (espresso sia in percentuale sia con un emoji) utile a capire a colpo d’occhio se la conversazione tra azienda e cliente è stata piacevole o meno (aumentando la capacità di intervento e quindi di risoluzione delle eventuali problematiche).

Questo permette di poter capire molto rapidamente su quali conversazioni e quindi quali clienti concentrarsi di più, risparmiando tempo prezioso e riuscendo così a garantire contemporaneamente un’esperienza utente di massimo livello.

L’Assistente AI di Voxloud viene anche incontro alle esigenze dei team commerciali e di assistenza delle imprese, essendo in grado di generare istantaneamente un riassunto con i passaggi chiave della telefonata, supportando e semplificando così la formazione del personale (risparmiando tempo utile nella ricerca delle informazioni delle chiamate).

