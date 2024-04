Check Point trasforma la sicurezza delle e-mail con nuove funzionalità

Check Point ha annunciato nuove funzionalità per la sicurezza della posta elettronica, potenziando ulteriormente il portafoglio Check Point Harmony Email & Collaboration. Quarantena unificata brevettata, monitoraggio del DMARC, archiviazione e Smart Banner sono le principali caratteristiche. Dal 2023, Check Point ha rilasciato oltre 75 nuove funzionalità per Harmony Email & Collaboration, rafforzando sempre più la sicurezza delle caselle e-mail collaborative con misure preventive per combattere la crescente minaccia di attacchi informatici. L'aggiunta di queste nuove funzionalità gestibili in un’unica schermata eleva ulteriormente la protezione contro le crescenti minacce avanzate.

Nonostante l'aumento di sofisticate tecnologie di difesa informatica, la posta elettronica rimane il canale principale per attacchi come tentativi di phishing, malware e truffe di tipo Business Email Compromise (BEC). Secondo una valutazione della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), entro i primi 10 minuti dalla ricezione di un'e-mail malevola, l'84% dei dipendenti abbocca all'esca rispondendo con informazioni sensibili o interagendo con un link o un allegato contraffatto. Con gli attacchi di phishing ulteriormente potenziati dall'intelligenza artificiale per renderli ancora più convincenti, è fondamentale che le organizzazioni diano la massima priorità alla sicurezza delle e-mail.

La crescente complessità delle minacce basate sulle e-mail richiede strategie di protezione avanzate, tra cui meccanismi di rilevamento basati sull'intelligenza artificiale. Le caratteristiche di Harmony Email & Collaboration, parte della Check Point Infinity Platform, includono:

Quarantena unificata - Questa funzione brevettata, semplifica la gestione della posta elettronica, consentendo agli amministratori e agli utenti di visualizzare e ripristinare tutte le e-mail in quarantena sia da Microsoft, sia da Harmony Email attraverso un'unica schermata di Check Point, semplificando così il processo e riducendo l'impegno degli amministratori e gli attriti con gli utenti finali.

Monitoraggio del DMARC - Consente alle aziende di proteggere la reputazione del proprio marchio e di prevenire il rischio di attacchi di impersonificazione per i propri clienti e partner, mantenendo una rigorosa politica DMARC, senza impattare sulle attività aziendali.

Archiviazione - Consente l'archiviazione di tutte le e-mail interne, in entrata e in uscita, per molti anni, nonché l'importazione di archivi dalla concorrenza e il supporto in casi di disaster recovery e casi di utilizzo legale.

Smart Banner - Educano gli utenti alla sicurezza informatica direttamente all'interno delle loro e-mail, promuovendo la conformità alle policy e consentendo la puntuale segnalazione di e-mail sospette e impercettibilmente malevole.

