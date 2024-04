Cooler Master presenta il Case Mod World Series 2024

Cooler Master ha lanciato l'edizione 2024 del Cooler Master Case Mod World Series. Quest'anno, con il tema "Plasmare il Presente, Immaginare il Futuro", si invitano i modder visionari di tutto il mondo a reinterpretare lo stile di vita tecnologico attraverso creazioni senza precedenti.



Non solo un contest, ma un'esplosione di creatività dove forma e funzione si fondono in sfide spettacolari che celebrano l'essenza stessa del modding. Come si traduce la tua visione del futuro nel design e nelle funzionalità del tuo mod? Con categorie pensate per scatenare la creatività, i partecipanti sono pronti a dimostrare il loro spirito innovativo.



Il Case Mod World Series 2024 di Cooler Master è diviso in due categorie principali: Scratch Build dell'Anno e Tower Mod dell'Anno. I partecipanti dovranno dimostrare la loro padronanza costruendo veri e propri capolavori partendo da zero o reinventando i leggendari case Cooler Master.



La posta in palio è alta, con premi di $5000 per il primo posto, $2500 per il secondo e $1000 per il terzo, mirati a premiare coloro che osano innovare e ispirare.



Dall'ideazione al log dettagliato, dal processo di modding alle imperdibili react del pubblico sui social, il Case Mod World Series 2024 sarà una vetrina dell'eccellenza creativa, dove i partecipanti dovranno dare il meglio per vincere l'ambitissimo titolo.



Cronologia e dettagli per la partecipazione



Chiusura iscrizioni: 14 maggio

Costruisci la tua Visione: 15 maggio - 5 settembre

Giudizio: 19 settembre

Annuncio dei Vincitori: 25 settembre



Il Cooler Master Case Mod World Series 2024 va oltre una semplice competizione; è una celebrazione di come la tecnologia si integra nelle nostre vite. Incoraggia i creatori a riflettere su come lo stile di vita tecnologico odierno alimenti la loro creatività e innovazione. Questo evento è un invito a intraprendere un viaggio che trasforma l'immaginazione in realtà, modellando il futuro delle nostre esperienze e espressioni tecnologiche attraverso mod di case all'avanguardia.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita