Fastweb, risultati del primo trimestre: crescita guidata da infrastrutture e innovazione

Anche nel primo trimestre dell'anno Fastweb registra numeri in progressione grazie in particolare alle performance del mobile e dei segmenti Wholesale ed Enterprise. A sostenere la crescita una solida strategia aziendale basata sul controllo delle infrastrutture di rete – messe a disposizione anche di operatori terzi e di nuovi entranti nel mercato - e lo sviluppo di soluzioni a valore aggiunto per le aziende e le PA che fanno leva sul Cloud, il 5G e i servizi di cyber security. Annunciato nelle scorse settimane anche l’ingresso nel mercato dell’energia destinato a sostenere la strategia di crescita dell’azienda nel segmento consumer per i prossimi anni.

Nei primi tre mesi dell’anno la società ha acquisito 155.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento del 2% rispetto alla base clienti a fine 2023. Il numero dei clienti del mercato fisso (retail e wholesale) è cresciuto del 4,5% a 3,3 milioni di clienti.

Al 31 marzo 2024 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 658 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In crescita anche l'EBITDA complessivo che raggiunge quota 192 milioni di euro, con un aumento del 2% rispetto al primo trimestre 2023 mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 179 milioni di euro, in crescita del 2%.

Con 2.325.000 clienti che al 31 marzo 2024 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga Fastweb conferma il proprio impegno per la rapida migrazione dei propri clienti sulla migliore tecnologia disponibile. Circa il 90% dei clienti (+3 p.p. rispetto al primo trimestre del 2023) usufruisce di una connessione a banda ultralarga con performance da 100 Mbps fino a 2,5 Gigabit. Grazie ai continui investimenti sull’infrastruttura di rete fissa Fastweb raggiunge il 94% delle famiglie e delle imprese sul territorio nazionale con connettività a banda ultralarga, di cui ben il 38% (+5 p.p. rispetto al 31 marzo 2023) beneficia di collegamenti ultraveloci in fibra in modalità Fiber to the Home (FTTH).

Continua la crescita a doppia cifra del segmento mobile, anche grazie all’accordo di distribuzione siglato nei mesi scorsi con un operatore nazionale. La customer base si attesta a 3.611.000 SIM attive, in aumento del 12% rispetto al primo trimestre 2023. La percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi si attesta al 43% (+ 2 p.p. rispetto allo stesso periodo del 2023) della customer base. In progressivo aumento anche la copertura 5G sul territorio grazie alla rete mobile di quinta generazione che a fine marzo supera il 73% (+ 6p.p. rispetto al 31 marzo 2023) della popolazione nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno la Business Unit Consumer ha totalizzato ricavi per 288 milioni di euro.

