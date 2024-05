Apple presenta iPad Air con M2 nei formati 11" e 13"

Apple ha presentato iPad Air 11" riprogettato e il nuovissimo iPad Air 13", entrambi superpotenziati dal chip M2.

iPad Air 11" riprogettato ha un design superportatile perfetto per lavorare ovunque. Chi vuole un display più grande può scegliere il nuovo iPad Air 13", che offre il 30% di spazio in più da sfruttare per annotare idee in app come Freeform o per vedere aperte più app contemporaneamente con Split View su iPadOS. Entrambi i modelli hanno evoluti display Liquid Retina con rivestimento antiriflesso, tecnologia True Tone, luminosità elevata e ampia gamma cromatica P3, per colori incredibilmente ricchi e vivaci e testi sempre nitidissimi, in qualsiasi condizione di illuminazione.







Nell’iPad Air riprogettato, la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo si trova sul lato lungo del dispositivo. La funzione “Inquadratura automatica” sfrutta il machine learning (ML) per tenere automaticamente il soggetto al centro del campo visivo. La nuova posizione è perfetta, considerando che questo è l’orientamento in cui solitamente si tiene iPad durante le videochiamate FaceTime o quando si partecipa a una videoconferenza e si deve usare iPad Air insieme a una tastiera. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps. I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. Il nuovo iPad Air ha anche altoparlanti stereo in orizzontale con audio spaziale. iPad Air 13" ha una qualità del suono ancora migliore, con il doppio dei bassi, per godersi al meglio musica e video.







Grazie al chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core ancora più scattanti, le prestazioni di iPad Air toccano livelli stellari. M2 è un chip potente che ha fatto molti passi avanti rispetto a M1 in termini di prestazioni e questa differenza non passerà inosservata, soprattutto per chi arriva da modelli di iPad Air di generazione precedente. Grazie alla banda di memoria più veloce, il nuovo iPad Air mette le ali a tanti task creativi e non solo: è quasi il 50% più veloce rispetto al modello precedente con M1.

Grazie al chip M2 il nuovo iPad Air è un dispositivo pensato per l’AI, essendo dotato di un Neural Engine 16-core più efficiente e più veloce del 40% rispetto al chip M1. Gli acceleratori ML nella CPU e la GPU potente che mettono il turbo al machine learning on-device, insieme all’architettura di memoria unificata del chip Apple, permettono ad iPad Air di avere performance AI eccezionali. Con tutta questa potenza, usare le funzioni intelligenti di iPadOS, come “Ricerca visiva”, “Solleva il soggetto” e “Testo attivo” è ancora più immediato. Inoltre, iPadOS include framework evoluti come Core ML che permette a chi sviluppa app di sfruttare facilmente il Neural Engine per offrire funzioni AI in locale.

Il nuovo iPad Air è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E, che offre fino al doppio della velocità rispetto alla generazione precedente per scaricare file, giocare online e guardare film in streaming. Con i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G si può accedere a file, comunicare con altre persone e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular del nuovo iPad Air vengono attivati tramite eSIM, un’alternativa più sicura rispetto alla scheda SIM fisica che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto e trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo.







Il nuovo iPad Air con chip M2 può essere ordinato a partire da oggi, 7 maggio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 29 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno mercoledì 15 maggio, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il nuovo iPad Air da 11" e 13" sarà disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, con capacità da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

iPad Air 11" è in vendita a partire da €719 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €889 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Air 13" è in vendita a partire da €969 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1.139 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

Per il settore Education, il nuovo iPad Air 11" è disponibile a partire da €659 (Iva inclusa), mentre il modello da 13" parte da €909 (Iva inclusa). I prezzi Education sono riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, al corpo docente e al personale di istituti di ogni ordine e grado.

