PayPal lancia una nuova soluzione di pagamento

Paypal ha annunciato che la nuova soluzione PayPal Complete Payments è ora disponibile in Italia e in oltre 20 mercati europei. Questa soluzione consente alle piccole imprese in Italia di accettare una serie di pagamenti tramite PayPal come fornitore unico di servizi di pagamento, con soluzioni quali buy now pay later (Paga in 3 rate di PayPal), Apple Pay, Google Pay, carte di credito e di debito e metodi di pagamento alternativi da tutto il mondo.

Questa nuova soluzione permette alle piccole imprese idonee di consentire ai propri clienti di memorizzare in modo sicuro i loro metodi di pagamento su PayPal per acquisti futuri. Questo offre un'esperienza di shopping senza soluzione di continuità per i consumatori e aiuta le piccole imprese a incrementare le conversioni e ad ottenere acquirenti abituali.

Inoltre, grazie alla nuova funzionalità Package Tracking, le aziende possono sincronizzare le informazioni sugli ordini e sulla tracciabilità. La condivisione dei dati di tracciamento con PayPal aiuta le aziende a ridurre il numero delle controversie con i clienti e semplifica il processo di risoluzione, grazie all’eliminazione delle risposte manuali e alla riduzione dei costi.

Per contribuire alla sicurezza delle piccole imprese in un ambiente in cui le frodi sono in continuo aumento, PayPal Complete Payments continuerà a offrire i servizi di Protezione Frodi, Protezione Chargeback, Gestione Controversie e Protezione Vendite per le transazioni idonee.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita