HONOR presenta il nuovo HONOR 200 Lite

Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato oggi il lancio del nuovissimo HONOR 200 Lite. Questo smartphone versatile è progettato per soddisfare le diverse esigenze e i desideri degli utenti di smartphone, offrendo una combinazione di eccellenti capacità fotografiche, schermo coinvolgente, prestazioni hardware eccellenti, design elegante e una user experience fluida.

Dotato di un potente sistema a tripla fotocamera, HONOR 200 Lite eccelle nella fotografia per ritratti, permettendo agli utenti di catturare immagini mozzafiato con un’eccezionale attenzione al dettaglio. Il sistema è composto da una Fotocamera Principale da 108MP, una Fotocamera Grandangolare e di Profondità da 5MP e una Fotocamera Macro da 2MP. La fotocamera principale supporta un'apertura f/1.75 e 108 milioni di pixel di imaging ad alta definizione con modalità HIGH-RES, garantendo che i momenti siano catturati con chiarezza e fedeltà anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la fotocamera principale è in grado di produrre anche effetti bokeh progressivi che replicano la visione naturale dell’occhio umano.

Oltre alla sua impressionante fotocamera posteriore, HONOR 200 Lite presenta una Fotocamera Frontale da 50MP che si distingue in diverse condizioni di illuminazione. Con l'avanzato Algoritmo RAW Domain di HONOR, garantisce scatti ben bilanciati con messa a fuoco precisa che permette di catturare anche i più piccoli dettagli. Con la commutazione Automatica FOV tra 1x e 0.8x, HONOR 200 Lite consente agli utenti di scattare selfie di gruppo mozzafiato catturando anche i particolari presenti sullo sfondo. Inoltre, HONOR 200 Lite incorpora una Luce per Selfie che crea effetti di illuminazione artistica, dando vita a ritratti 3D accattivanti. Con HONOR 200 Lite, gli utenti possono quindi contare su scatti in grado di catturare la loro personalità.

Dotato di un Display AMOLED Eye-comfort da 6.7 pollici con cornici ultra-sottili, HONOR 200 Lite offre agli utenti un'esperienza visiva coinvolgente. Con un tasso di aggiornamento di 90Hz, il display offre un movimento più fluido e una maggiore reattività per un'interfaccia più fluida. Nel frattempo, la luminosità HDR di picco di 2000 nit rende vividi i colori, garantendo un'ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa, facilitando la lettura dei messaggi, la navigazione o la visualizzazione di immagini in qualsiasi momento e ovunque.

Rispettando il suo impegno verso la tecnologia human centric, HONOR ha incorporato nel display una serie di innovazioni per la protezione degli occhi, come la tecnologia Pulse Width Modulation (PWM), Circadian Night Display, Dimming Dinamico, regolazione della luminosità a 4096 livelli, Modalità Scuro e Modalità E-book. Integrando il Dimming PWM a 3240Hz privo di rischi, il dispositivo riduce efficacemente lo sforzo sugli occhi degli utenti quando è impostato a bassa luminosità. Verificato dalla certificazione TÜV Rheinland Flicker-free, HONOR 200 Lite è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti che passano molte ore sui dispositivi.

Con un design ultra-sottile, HONOR 200 Lite unisce eleganza, comodità e durata, offrendo agli utenti un dispositivo robusto senza però rinunciare a un’estetica accattivante. Con uno spessore di soli 6.78m e un peso di soli 166g, HONOR 200 Lite garantisce massima portabilità durante tutto il giorno. Inoltre, HONOR 200 Lite è progettato per resistere all'usura quotidiana, come appurato dalla certificazione SGS 5-star Drop Resistance for Overall Unit. Incorporando tecnologia strutturale innovativa, HONOR 200 Lite è completamente protetto da cadute accidentali da un'altezza di 1.65 metri, offrendo tranquillità agli utenti.

HONOR 200 Lite è dotato di 8GB di memoria e di un ampio drive di archiviazione da 256GB, adatto agli utenti che desiderano avere i propri media facilmente accessibili. Il dispositivo incorpora anche la tecnologia HONOR RAM Turbo (8GB+8GB), che ottimizza il salvataggio dei file spostando una parte della memoria flash nella RAM, offrendo un'esperienza più fluida e senza problemi. Alimentato dal MediaTek Dimensity 6080, supporta il dispositivo con impressionanti capacità di imaging e connettività 5G ad alta velocità.

Con una robusta batteria da 4500mAh, HONOR 200 Lite offre un utilizzo a lungo termine senza la necessità di frequenti ricariche, garantendo una user experience senza interruzioni. Con un solo ciclo di ricarica, HONOR 200 Lite può supportare fino a 29 ore di chiamate, 14 ore di riproduzione video e 16 ore di navigazione. Abbinato a una HONOR Wired SuperCharge da 35W, gli utenti possono rapidamente alimentare il dispositivo mentre sono in movimento.

Eseguendo l'ultimo aggiornamento MagicOS 8.0 basato su Android 14, HONOR 200 Lite offre un'esperienza fluida, intelligente e intuitiva, introducendo funzionalità innovative come Magic Capsule, Magic Portal, HONOR Global Favorites Space, Shortcut e Parallel Space.

Per soddisfare le diverse preferenze di stile degli utenti, HONOR 200 Lite è disponibile in tre varianti di colore: Starry Blue, Cyan Lake e Midnight Black. A partire dal 7 maggio, HONOR 200 Lite sarà disponibile per l'acquisto sul sito di HONOR e prossimamente presso i principali rivenditori di elettronica di consumo al prezzo di 329,90€. Tuttavia, fino al 16 maggio sarà possibile acquistarlo in offerta a 289,90€ tramite coupon sul sito. Inoltre, aggiungendo 1,90€ sarà possibile avere HONOR SuperCharge 66W.

