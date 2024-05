THOMSON Google TV QLED Plus: suono dinamico grazie agli speaker frontali integrati

Il countdown è iniziato: mancano poche settimane all'inizio di Euro 2024, il campionato europeo di calcio maschile. Con il nuovo THOMSON Google TV QLED Plus, gli appassionati di calcio possono portare l'atmosfera dello stadio nel loro soggiorno. Grazie ai nanocristalli Quantum Dot, il display QLED genera una luminosità equilibrata, contrasti impressionanti e una grande gamma di colori. In combinazione con la risoluzione 4K Ultra HD, è possibile catturare ogni dettaglio e immergersi in immagini cristalline. La tecnologia Dolby Vision conferisce a ogni scena contrasti vividi e luminosità ottimizzata e garantisce una riproduzione precisa dei colori e una qualità d'immagine realistica. Grazie al supporto ruotabile, il TV può essere ruotato fino a 30 gradi, in modo da poter guardare i giochi da diverse parti della stanza.

La vera novità è rappresentata dai diffusori frontali integrati. Sono integrati nella parte anteriore e non dietro il televisore, per garantire un suono più preciso. I diffusori anteriori producono bassi profondi e alti chiari per un'esperienza sonora coinvolgente ed eliminano la necessità di barre audio aggiuntive e l'ingombro dei cavi. Questi speaker rappresentano una soluzione all-in-one che si distingue sia per l'estetica che per la funzionalità.

Tuttavia, l'offerta di intrattenimento è ricca anche a prescindere dagli eventi sportivi. Il sistema operativo intelligente di Google TV consente di accedere a oltre 400.000 film e programmi di vari fornitori di servizi di streaming, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+ (a pagamento). È possibile creare profili utente individuali per ciascun membro della famiglia, in modo da personalizzare le raccomandazioni per ogni persona. Particolarmente pratico per i genitori: un'opzione di controllo parentale consente di impostare gli orari della TV e di riprodurre solo contenuti adatti all'età. Chromecast integrato consente di trasmettere serie e film in streaming direttamente dai dispositivi smart compatibili al televisore, senza hardware aggiuntivo o fastidiosi cavi.







Il telecomando ergonomico è dotato di Google Assistant. Ciò consente di controllare il televisore con la voce, ad esempio con domande sui film consigliati dalle funzioni intelligenti o con consigli cinematografici che si adattano all'umore dello spettatore. Grazie alla retroilluminazione morbida, gli utenti hanno sempre i pulsanti in vista, anche quando il salotto è oscurato per creare un'atmosfera da cinema.

Inoltre il supporto girevole consente di ruotare il THOMSON Google TV QLED Plus fino a 30 gradi, per ottenere l'angolo di visione perfetto. L'elegante televisore si integra perfettamente con l'ambiente circostante. Non solo colpisce per il suo design moderno, ma anche per la sua struttura sottile e priva di cornici.

Un triplo tuner per la ricezione tramite antenna satellitare, terrestre o via cavo completa il pacchetto complessivo.

Le caratteristiche del THOMSON Google TV QLED Plus in sintesi:

Speaker frontali integrati.

4K UHD per immagini nitidissime.

Filtro a "Quantum dot" per un'immagine ad alto contrasto e intensità di colore.

Dolby Vision per una riproduzione precisa dei colori.

Dolby Atmos per un'esperienza sonora che riempie la stanza come al cinema.

Google TV per un'esperienza televisiva personalizzata.

Assistente Google per un controllo vocale intelligente.

Chromecast integrato per uno streaming senza problemi.

Garanzia di 3 anni.

Montato in Europa.

Design senza cornice.

Telecomando illuminato.

Triplo tuner per la ricezione satellitare, aerea e via cavo (senza hardware aggiuntivo).

Qualità del pannello A+: immagini precise senza pixel morti.

Il THOMSON Google TV QLED Plus sarà disponibile in Italia da giugno online e nei principali negozi di TV ed elettronica. Prezzo: a partire da € 549,00.

Disponibile nei formati 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita