Elty a fianco dei più piccoli con il servizio di Pediatra Online

Nell'ampio ventaglio di benefici che offre, la tecnologia permette di migliorare l'accesso alla salute e al benessere per tutti, inclusi i bambini, abbattendo le barriere legate agli orari o geografiche. Ed è proprio ai più piccoli che ha pensato Elty di DaVinci Salute – azienda italiana healthtech parte di Gruppo Unipol – con il lancio del nuovo servizio di Pediatra Online in abbonamento che permette ai genitori di beneficiare di un accesso illimitato allo specialista da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, incluso il weekend. Questa nuova proposta è rivolta a utenti privati che ricercano un'assistenza e un supporto medico pediatrico continuativi da parte di un professionista qualificato, e aziende che desiderano integrare il servizio nell'ambito dei propri programmi di welfare aziendale.

L'introduzione del servizio di pediatria online rappresenta un'ulteriore espansione dell'offerta di Elty e segna un'evoluzione significativa, seppur naturale, per un'azienda da sempre impegnata nel promuovere il benessere delle persone e sempre attenta alle esigenze del mercato. L’Istituto per la Salute del Bambino e dell’Adolescente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù stima, infatti, che nei primi anni di vita i bambini si ammalino anche 2-3 volte al mese, impattando sulla vita dei genitori che si vedono costretti a sospendere le proprie attività lavorative per recarsi fisicamente allo studio dei pediatri in presenza o spendendo ore al telefono per un appuntamento, spesso per delle infezioni di carattere semplice.

"Abbiamo avuto modo di parlare direttamente con pazienti con figli piccoli, con i dipendenti delle aziende a cui forniamo servizi in regime welfare. Tutti hanno apertamente condiviso come oggigiorno la salute dei propri figli sia causa di forte stress e dell’impatto che questo ha non solo sulla propria vita lavorativa, ma soprattutto sulla propria salute", afferma Andrea Orani CEO & Co-Founder di Elty di DaVinci Salute. "Con il servizio di Pediatria Online, vogliamo andare in aiuto dei genitori, ma anche della società, contribuendo a diminuire gli accessi non indispensabili al pronto soccorso".

Nello specifico, il nuovo servizio di Pediatra Online assicura risposte rapide sulla salute dei bambini e un supporto continuativo. I genitori, infatti, possono richiedere chat e video illimitate con un pediatra privato tutti i giorni, dalle 8:00 alle 22:00. Inoltre, sempre all’interno dell’abbonamento, è prevista la consegna di farmaci da banco e parafarmaci e altri servizi innovativi a supporto del benessere della persona. Non da ultimo, questo nuovo servizio consente, in presenza di situazioni mediche di bassa complessità, di eliminare le lunghe attese telefoniche o nella sala d’aspetto dell’ambulatorio pediatrico e le ore di permesso richieste dei genitori per recarsi dal pediatra di persona. Spesso alla disperata ricerca di informazioni sulla salute del proprio figlio, i genitori si ritrovano a leggere articoli online non verificati soprattutto nei primi anni di vita dell’infante. Il Pediatra Online, tramite chat o videochiamata, può fornire una consulenza professionale e verificata, riducendo notevolmente i rischi associati alle autodiagnosi, mantenendo al contempo la stessa facilità di accesso. Le consulenze mediche digitali non intendono sostituire le visite ambulatoriali tradizionali, a cui i pazienti e i loro figli verranno indirizzati in caso di patologie più gravi.

