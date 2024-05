Apple e Île-de-France Mobilités presentano la card Navigo per iPhone e Apple Watch

Apple e Île-de-France Mobilités hanno presentato un modo semplice, sicuro e rispettoso della privacy per aggiungere una card Navigo a Apple Wallet per pagare i mezzi pubblici nella zona di Parigi. Sarà possibile acquistare i pass dall’app per iOS di Île-de-France Mobilités o direttamente da Apple Wallet, e usare iPhone o Apple Watch per fare tap e viaggiare. Inoltre, da questa settimana, nell’app Mappe di Apple sono disponibili informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici a Parigi, per aiutare le persone a spostarsi in tutta la città.

E' facilissimo aggiungere una nuova card Navigo a Wallet: basta aprire l’app Wallet, fare tap sul pulsante Aggiungi (+), selezionare Carta trasporti e seguire le istruzioni. Con una card Navigo in Apple Wallet, non occorrerà più recarsi a un distributore automatico di biglietti o ricaricare la card alle biglietterie, ma si potrà acquistare qualsiasi titolo di viaggio dall’app per iOS di Île-de-France Mobilités o selezionare i biglietti in Apple Wallet. Chi si sposta con i mezzi pubblici può acquistare i biglietti t+, a tariffa ridotta t+, OrlyBus, RoissyBus e i biglietti giornalieri Navigo in Apple Wallet selezionando la card Navigo, facendo tap sul pulsante Altro (…) e scegliendo “Acquista biglietti”.

Con le card Navigo in Apple Wallet, spostarsi con i mezzi pubblici è facile e conveniente: basta selezionare la card Navigo da Apple Wallet e premere due volte il tasto laterale; oppure, con la Modalità rapida attivata, basta avvicinare iPhone o Apple Watch a un lettore per salire sui mezzi a Parigi senza dover sbloccare o riattivare il dispositivo. E su iPhone, è possibile usare la card anche quando la batteria è in riserva e il dispositivo deve essere ricaricato.

