Worldwide Developers Conference di Apple: al via il 10 giugno

Apple ha annunciato il programma della sua annuale Worldwide Developers Conference, inclusi gli orari del keynote e del Platforms State of the Union, e ha anticipato a sviluppatori e sviluppatrici qualche dettaglio in più sulle attività e sugli argomenti che verranno trattati nell’arco di tutta la settimana. La conferenza online gratuita riunirà la comunità globale di developer Apple offrendo loro l’opportunità di capire le nuove tecnologie, gli strumenti e i framework in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS. Durante l’intera settimana, sarà possibile confrontarsi con i team di ingegneri, designer e altri esperti Apple grazie a oltre 100 sessioni tecniche, sessioni di consulenza approfondite e forum in diretta per ricevere indicazioni su come creare app e giochi ancora più innovativi e in grado di differenziare la piattaforma su tutti i prodotti Apple.

La WWDC24 si aprirà con un primo sguardo sui rivoluzionari aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote di apertura potrà essere seguito in streaming su apple.com/it, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e sul canale YouTube. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.

