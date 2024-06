Google: l'app Gemini è disponibile in Italia

L'app Gemini è ora disponibile in Italia e in altri paesi in Europa consentendo così agli utenti di potenziare la propria creatività e produttività con l’app mobile basata sull'intelligenza artificiale.

Con l’app Gemini è possibile digitare, parlare o aggiungere un'immagine per diverse esigenze. Questo è un primo passo importante nella creazione di un vero assistente AI.

Il rollout dell’app Gemini sarà sia su Android che iOS.

Per accedere a Gemini su Android, basta scaricare l'app Gemini o attivate l'opzione tramite Google Assistant, e si potrà utilizzare Gemini scorrendo con il dito a destra, premendo il pulsante di accensione su determinati telefoni o dicendo "Ehi Google". Questo abiliterà una nuova esperienza che offre un semplice accesso a Gemini, oltre a un aiuto contestuale direttamente sullo schermo. Molte funzionalità vocali che solitamente usavate in Google Assistant saranno disponibili tramite l'app Gemini, tra cui settare un timer, effettuare chiamate e impostare un promemoria.

Su iOS si sta implementando l'accesso a Gemini direttamente dall'app Google che sarà quindi disponibile nelle prossime settimane. Basterà toccare il tasto Gemini e chattare con Gemini per potenziare la propria creatività, ottenere aiuto nella scrittura di post sui social e persino pianificare una serata romantica.

