Nuove funzioni in arrivo questo autunno per i servizi Apple

Questo autunno, con il lancio di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2 e tvOS 18, Apple arricchirà i suoi servizi più amati di nuove funzioni. Gli aggiornamenti includono i sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti e gli itinerari a piedi personalizzati nell’app Mappe di Apple; la possibilità di riscattare premi o scegliere il pagamento a rate con Apple Pay; nuove funzioni per l’accessibilità in Apple Music; e un’esperienza Apple Fitness+ ridisegnata che aiuta l’utente a sfruttare al massimo il suo ampio catalogo di allenamenti e meditazioni.

Mappe di Apple introduce ancora più modi per esplorare il mondo, tra cui i sentieri e gli itinerari a piedi personalizzati. L’utente può scoprire migliaia di percorsi nei parchi nazionali degli Stati Uniti, filtrati per lunghezza, altitudine e tipo di percorso, e salvarli per l’uso offline. Con pochi tap si possono anche creare itinerari personalizzati per pianificare qualsiasi cosa, da un percorso per allenarsi in zona a un tour a piedi di un’intera giornata in una nuova città. Inoltre, è possibile salvare sentieri, itinerari a piedi personalizzati e luoghi di interesse nella nuova Places Library e aggiungere note personali.

Apple Pay offre ancora più scelte e flessibilità per le transazioni online e in‑app. L’utente può visualizzare e riscattare premi, nonché accedere alle offerte di finanziamento rateale di carte di credito e debito idonee, quando effettua acquisti online o nelle app con iPhone e iPad. Queste funzioni saranno disponibili per tutti gli istituti bancari e i fornitori di carte abilitati Apple Pay che vorranno integrarle nei mercati supportati.

La possibilità di riscattare premi per pagare un acquisto con Apple Pay sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti con Discover e Synchrony, e per gli istituti emittenti Apple Pay con Fiserv.





Con Tap to Cash invece l’utente può inviare e ricevere Apple Cash semplicemente avvicinando il suo iPhone a quello di un’altra persona, senza doversi scambiare i numeri di telefono. Per esempio, potrà usare Tap to Cash per rimborsare chi ha pagato la cena o per acquistare qualcosa a un mercatino.

Per i biglietti degli eventi in Apple Wallet è in arrivo la più grande trasformazione di sempre, con un nuovo splendido design e un’esperienza ancora più ricca. I biglietti in Wallet mettono a portata di mano le informazioni principali sugli eventi, come la mappa del luogo e i dettagli del parcheggio, servizi utili come la consegna di cibo al posto, le playlist consigliate di Apple Music, le previsioni locali dell’app Meteo e un facile accesso alla condivisione della posizione per incontrarsi con amici e amiche all’arrivo.

In iOS 18, iPadOS 18 e tvOS 18, Apple Fitness+, il servizio di fitness e benessere con sessioni di workout e meditazione adatte a tutti i livelli di esperienza e allenamento, è stato ridisegnato per aiutare l’utente a sfruttare al massimo il suo ricco catalogo, trovare la giusta motivazione e restare al passo con la routine di allenamento.

Le nuove funzioni includono For You, che offre consigli personalizzati; Explore, che aiuta a scoprire nuove attività e nuovi spunti; Library, per tenere a portata di mano allenamenti preferiti, meditazioni, Raccolte, Piani personalizzati e programmi salvati; una ricerca che trova rapidamente specifici tipi di attività, trainer, durate e artisti; nonché premi e promemoria delle serie positive, che ora sono in primo piano.

Nell’app Fitness su iPhone, i suggerimenti personalizzati di Fitness+ compaiono nel pannello Riepilogo, così l’utente può trovare nuovi allenamenti e meditazioni insieme ai dati su attività e workout.

L’app Apple TV introduce InSight, una funzione che mostra in tempo reale e al momento opportuno informazioni su cast, personaggi e colonne sonore di film e serie Apple TV+. L’utente può selezionare un attore o un’attrice per consultare informazioni sulla sua carriera e la sua filmografia, oppure vedere il titolo della canzone che accompagna una scena e aggiungerla al volo a una playlist di Apple Music.

