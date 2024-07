Le minacce informatiche mettono a rischio le vacanze estive

Verificare l'autenticità del sito, controllando la presenza di HTTPS nell'URL e cercare indicatori di fiducia come i simboli del lucchetto o i sigilli del sito. Evitare di inserire informazioni personali in siti web con URL sospetti o con errori di scrittura.

Utilizzare un software di sicurezza completo, come i programmi antivirus e anti-malware per scansionare regolarmente i propri dispositivi per rilevare possibili minacce. Mantenere questi programmi aggiornati con le ultime definizioni per garantire che siano in grado di rilevare e prevenire nuove forme di malware.