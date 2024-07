Samsung svela l’esclusivo Galaxy Z Flip6 Olympic Edition

Samsung ha presentato l’Olympic Edition del suo nuovissimo Galaxy Z Flip6, progettato e personalizzato esclusivamente per tutti gli atleti che parteciperanno ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

La nuova Olympic Edition per Parigi 2024 è la prima Olympic Edition in assoluto con Galaxy AI integrata. Progettato per elevare l’esperienza degli atleti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici dal momento in cui arrivano a Parigi, lo smartphone è il primo a essere stato precaricato con una suite completa di servizi esclusivi e app utili. Inoltre, per la prima volta un nuovo prodotto Samsung viene reso disponibile agli atleti prima del suo lancio ufficiale sul mercato. Galaxy Z Flip6 sarà protagonista anche durante le competizioni ai Giochi Olimpici e Paralimpici, in quanto prima Olympic Edition a svolgere un ruolo fondamentale sul podio.

Vanta il design compatto e versatile del nuovo Galaxy Z Flip6, in una colorazione gialla decorata in oro con gli anelli olimpici e gli agitos paralimpici. Per offrire la possibilità di personalizzare lo smartphone, Samsung ha collaborato con la Maison di lusso maschile parigina, Berluti, che ha disegnato le divise ufficiali della squadra francese per la cerimonia di apertura di Parigi 2024, per creare un esclusivo Flipsuit Case che vestirà ogni dispositivo. Realizzato in pelle Venezia, ogni Flipsuit Case presenta una patina unica con un mix di colori vivaci ispirati ai cerchi olimpici, con l’obiettivo di celebrare lo spirito olimpico e i valori di eccellenza e unità.

Galaxy Z Flip6 Olympic Edition include una serie di innovazioni pensate per arricchire l’esperienza degli atleti durante i Giochi Olimpici. Tra queste, spiccano le funzionalità di comunicazione basate su intelligenza artificiale di Galaxy e progettate per facilitare la connessione tra gli atleti provenienti da tutto il mondo mentre si trovano a Parigi:

Traduzione Live delle chiamate – traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale in 16 lingue diverse, facilitando così per gli atleti la possibilità di chiamare le linee dirette olimpiche e i contatti locali nella loro lingua madre, utilizzando le applicazioni native Samsung e alcune app di terze parti.

– traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale in 16 lingue diverse, facilitando così per gli atleti la possibilità di chiamare le linee dirette olimpiche e i contatti locali nella loro lingua madre, utilizzando le applicazioni native Samsung e alcune app di terze parti. Interprete – Traduce istantaneamente le conversazioni dal vivo, consentendo agli atleti di chattare con altri atleti e volontari e ricevere una traduzione in tempo reale di ciò che stanno dicendo sullo schermo, pur continuando a parlare faccia a faccia, grazie all’esclusivo doppio schermo del telefono.

– Traduce istantaneamente le conversazioni dal vivo, consentendo agli atleti di chattare con altri atleti e volontari e ricevere una traduzione in tempo reale di ciò che stanno dicendo sullo schermo, pur continuando a parlare faccia a faccia, grazie all’esclusivo doppio schermo del telefono. Compositore – Aiuta a redigere e-mail e post sui social media utilizzando semplici parole chiave. In particolar modo, per le app di social media, analizza anche il tono dei contenuti precedentemente condivisi, rendendo più facile per gli atleti esprimere le loro emozioni nei momenti più entusiasmanti o toccanti della competizione.

Gli atleti possono anche utilizzare Galaxy AI sullo smartphone Olympic Edition per prepararsi alla competizione, aumentare la loro creatività e catturare ricordi indimenticabili a Parigi 2024, grazie a funzionalità che includono:

Instant Slow-mo – Consente agli atleti di registrare, condividere e analizzare le proprie prestazioni al rallentatore, facilitando il perfezionamento della tecnica.

– Consente agli atleti di registrare, condividere e analizzare le proprie prestazioni al rallentatore, facilitando il perfezionamento della tecnica. Assistente Foto – Consente agli atleti di ottenere sempre lo scatto perfetto, ridimensionando, riposizionando o persino rimuovendo oggetti indesiderati all’interno delle foto.

– Consente agli atleti di ottenere sempre lo scatto perfetto, ridimensionando, riposizionando o persino rimuovendo oggetti indesiderati all’interno delle foto.

Per rendere più facile per gli atleti utilizzare lo smartphone mentre si trovano a Parigi e anche al termine delle competizioni, ogni Galaxy Z Flip6 Olympic Edition sarà dotato di una eSIM da 100 GB di dati 5G in collaborazione con Orange e due anni di garanzia internazionale di Samsung. Per permettere agli atleti di essere sempre aggiornati sugli orari delle gare e muoversi agevolmente tra le varie sedi olimpiche, saranno preinstallate anche diverse app ufficiali del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), tra cui Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accred App e la linea diretta del CIO.

Tramite Samsung Wallet, sarà inoltre precaricato con un pass in-app per bevande gratuite nei distributori automatici situati in tutto il Villaggio Olimpico e Paralimpico in collaborazione con il partner mondiale, The Coca-Cola Company, e una carta di accesso gratuita illimitata ai trasporti pubblici, in collaborazione con Île-de-France Mobilités (IDFM), in modo che possano godersi il tour della città di Parigi e della sua regione.

Per rendere l’esperienza degli atleti ancora più coinvolgente e personalizzata, ogni Galaxy Z Flip6 Olympic Edition sarà dotato di una serie di app interattive a tema Parigi 2024. Tra queste, PinQuest e Galaxy Experience, per collezionare e scambiare spille reali e digitali durante i Giochi, Olympic Go!, il gioco ufficiale delle Olimpiadi, e Galaxy Skateboard, un nuovo gioco con protagonisti i Phryges, le mascotte di Parigi 2024.

