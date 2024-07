Ericsson e OPPO firmano un accordo per la concessione incrociata di licenze sui brevetti

Ericsson e OPPO hanno firmato un accordo pluriennale per la concessione di licenze incrociate su brevetti, valido a livello globale. L'accordo prevede licenze incrociate relative a brevetti essenziali per gli standard delle tecnologie cellulari, compreso il 5G. OPPO pagherà le royalties a Ericsson.

Inoltre, OPPO e Ericsson collaboreranno su una serie di progetti legati al 5G, quali attività di test sui device, iniziative che coinvolgono i clienti, azioni di marketing.

Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer di Ericsson, ha dichiarato: "Questo importante accordo di licenza con OPPO, che comporta il pagamento di royalty, consente a Ericsson di investire ulteriormente nelle tecnologie di comunicazione. Conferma inoltre che il settore della proprietà intellettuale funziona e dimostra che la maggior parte degli accordi di licenza si basa su trattative commerciali. L’accordo riflette il rispetto reciproco per i rispettivi portafogli di brevetti. Ora ci auguriamo di far crescere i ricavi dai diritti sulla nostra proprietà intellettuale (IPR) siglando altri accordi per il 5G ed espandendo l’attività ad altre aree di licenza, come l’IoT e l’elettronica di consumo” .

Questo accordo è in linea con una prassi diffusa a livello globale, secondo cui le aziende che forniscono prodotti che usano standard cellulari 3GPP, come il 5G, devono firmare un accordo di licenza con i titolari dei brevetti, per non violarli e per compensare i titolari dei loro investimenti in ricerca e sviluppo.

I benefici finanziari di questo accordo hanno già avuto un impatto sui risultati finanziari del secondo trimestre 2024 di Ericsson.

Da diversi decenni Ericsson contribuisce in modo determinante allo standard 3GPP e allo sviluppo di standard globali per il settore mobile. Il portafoglio brevetti di Ericsson conta oltre 60.000 brevetti approvati; il suo valore è rafforzato dalla posizione dell’azienda come fornitore leader nell’ambito 5G, dal portafoglio brevetti specifico per il 5G e da un investimento annuale in ricerca e sviluppo di oltre 45 miliardi di corone svedesi.

