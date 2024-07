Amazon: Prime Day 2024 ha battuto ogni record

Amazon ha annunciato che Prime Day 2024 è stato il migliore di sempre, con record di vendita e il maggior numero di prodotti venduti rispetto a qualsiasi precedente edizione dell’evento. Nel corso dei due giorni di offerte – il 16 e 17 luglio 2024 – i clienti Prime di tutto il mondo hanno risparmiato miliardi su prodotti in offerta in tutte le categorie.

Rispetto al 2023, milioni di clienti Prime in più hanno fatto acquisti in occasione di Prime Day 2024, approfittando dell’ampia selezione di prodotti Amazon con offerte incredibili e prezzi vantaggiosi. Le grandi opportunità di risparmio hanno fatto sì che milioni di clienti in tutto il mondo abbiano scelto di iscriversi a Prime nelle tre settimane precedenti l’evento.

“Prime Day è stato un grande successo prima di tutto grazie ai milioni di clienti Prime che, a livello globale, hanno scelto di affidarsi ad Amazon, ai dipendenti e ai partner logistici e di vendita di tutto il mondo che hanno reso possibile questo evento e le incredibili offerte che lo caratterizzano” ha commentato Doug Herrington, CEO di Amazon Stores. “Amiamo aiutare i clienti Prime a risparmiare e Prime Day rappresenta un’occasione unica per celebrare risparmio, ampia selezione e convenienza, tratti distintivi che l’abbonamento Prime riserva a tutti i propri clienti. Cerchiamo costantemente nuove modalità e servizi per rispondere alle loro esigenze di shopping, intrattenimento, consegna della spesa e molto altro".

In occasione di Prime Day 2024, i clienti Prime hanno avuto l’opportunità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi – tra cui Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri – e accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy. I partner di vendita, tra cui molte piccole e medie imprese, che contribuiscono a dar vita all’ampia selezione che contraddistingue Amazon, hanno venduto più di 200 milioni di prodotti nel corso dei due giorni di evento.

