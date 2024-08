Al mare o in montagna: un'estate con PocketBook

Al mare, in campeggio o in montagna: ovunque si vada in vacanza PocketBook ha la soluzione per accontentare gli amanti della lettura. Potenti e leggeri, gli ultimi ereader presentati dall'azienda svizzera sono progettati per accompagnare i lettori in ogni avventura estiva.

Esploratore urbano: formato tascabile da 6”, perfetto per la lettura in mobilità, impermeabilità di grado IPX8 e supporto per gli audiolibri, Verse Pro Color pesa solo 182 grammi. L'e-reader ideale da infilare in borsetta o nello zaino per avere con se la propria biblioteca - e perché no una guida di viaggio - durante una vacanza alla scoperta di una grande capitale. I libri digitali si sfogliano comodamente tenendo il lettore in una sola mano, sfruttando lo schermo tattile o i pulsanti meccanici.

Lo schermo antiriflesso a colori E Ink Kaleido 3 riproduce l'effetto della carta e non stanca mai la vista in ogni condizione di lettura. A partire da 169 Euro.

Lettrice creativa: uno schermo a colori da 10,3 pollici e una fotocamera per scattare immagini e annotarle, abbozzare nuove idee e ascoltare un ebook in cuffia o dall’altoparlante stereo integrato. Con InkPad Eo la creatività non va mai in vacanza. Ereader e taccuino digitale, è il dispositivo giusto per immergersi nella lettura di libri e riviste ma anche per annotare quel documento di lavoro che proprio non può aspettare. Gli appunti possono essere comodamente salvati nei formati PDF o PNG, esportati e condivisi con grande facilità anche per email o tramite wifi. Dispone di funzione SMARTlight per regolare la luminosità dello schermo in base alle diverse condizioni di visibilità. A partire da 560 Euro.

Nomade digitale: Era Color è l'ereader perfetto per chi è sempre in movimento tra diverse destinazioni. Leggero (solo 235 grammi) e compatto, ha uno schermo a colori da 7", 32 GB di memoria interna per archiviare un'intera biblioteca e una batteria super capiente che assicura un mese di lettura per ogni ricarica. Resistente all'acqua e alla polvere, questo ebook reader supporta anche 4 formati audio e 6 formati audiolibro, da ascoltare attraverso l'altoparlante incorporato oppure cuffie e impianti audio esterni collegati in Bluetooth. La funzione Text-to-Speech trasforma invece in audio qualsiasi testo sul device (in 25 lingue!). È touch screen ma ha anche pulsanti di controllo laterali che facilitano la gestione delle pagine e l'impugnatura con una sola mano, offrendo la stessa comodità di lettura anche agli utenti mancini.

A partire da 259 Euro.

