Amazon.it è ora disponibile anche in lingua inglese. Questa nuova funzionalità – che sarà completamente implementata e disponibile per tutti i clienti nelle prossime settimane – permette di soddisfare le esigenze di milioni di clienti che parlano inglese, siano essi residenti in Italia o anche solo turisti di passaggio, consentendo loro di godersi il percorso di acquisto, ricevere notifiche e comunicare con il Servizio Clienti di Amazon nella loro lingua preferita.

L’Italia continua ad essere una delle mete più ambite per le vacanze estive, con migliaia di turisti che scelgono di rilassarsi sulle sue spiagge o visitare le sue città d’arte. Amazon.it permetterà ai clienti di fare acquisti online in modo semplice e comodo. Non dovranno più preoccuparsi di aver dimenticato qualcosa di essenziale in valigia, come creme solari o attrezzature sportive. Grazie alla nuova opzione di navigazione in lingua inglese su Amazon.it sarà possibile acquistare comodamente ciò di cui si ha bisogno anche mentre si è in vacanza. Questa funzione è accessibile sia da desktop, cliccando sulla bandiera nell'angolo in alto a destra dello schermo, che tramite la shopping app Amazon, aprendo "Il tuo account" e cliccando sulla bandiera nell'angolo in alto a destra della pagina, in entrambi i casi si aprirà la pagina di impostazione della lingua. I clienti potranno scoprire un'ampia selezione di prodotti Made in Italy che spazia dai prodotti tipici enogastronomici – come salse, vini e dolci – alle migliori soluzioni per la casa e l’arredamento – come ceramiche e tessili – fino ad abiti ed accessori. Potranno inoltre scegliere tra eccellenze provenienti da tutta Italia, scoprendo persino specialità locali che vanno da Nord a Sud, grazie ai 18 percorsi regionali attualmente disponibili in vetrina.

