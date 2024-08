IFA 2024: Lenovo amplia ecosistema Legion con nuovi monitor e una serie di accessori Legion Go

L'ecosistema Lenovo Legion si amplia ancora di più, con un paio di nuovi display da gaming Lenovo Legion e una serie di accessori Lenovo Legion Go che danno la possibilità agli appassionati di personalizzare ulteriormente le loro sessioni di gioco.

Lenovo Legion Go USB-C Dock

Il dock USB-C Lenovo Legion Go offre ai gamer una stazione base per il loro Lenovo Legion Go quando non sono in movimento; questa dock station presenta una porta di alimentazione USB-C (fino a 100 Wmax), una porta RJ45 da 1G, una porta Type-C con funzioni complete, due porte USB-A 3.0 e una porta HDMI 2.0 che supporta fino a 4K a 60 Hz. Il dock ha anche un cavo Type-C integrato da 230 mm per collegare Lenovo Legion Go.

Connettore di ricarica Lenovo Legion Go

Il connettore di ricarica Lenovo Legion Go trasforma i controller TrueStrike in un unico controller ricaricabile. A piena carica, la batteria integrata del connettore di ricarica fornisce energia ad entrambi i controller rimovibili TrueStrike. Il connettore di ricarica Lenovo Legion Go è ricaricabile tramite una porta di tipo C.

Custodia per il trasporto Lenovo Legion Go

La custodia rigida con doppia cerniera per Lenovo Legion Go è dotata di un rivestimento per proteggere lo schermo, ha una tasca interna con cerniera per contenere un cavo USB aggiuntivo, un'unità flash USB, una tastiera portatile, auricolari o altri accessori. L'alimentatore Lenovo Legion Go e il controller in modalità FPS possono essere riposti nella custodia sotto il dispositivo.

Joystick Lenovo Legion Go e Joystick Caps

Per un controllo più preciso con i giochi di corse o FPS, il joystick Lenovo Legion Go è essenziale insieme i nuovi Joystick Caps. Il materiale testurizzato extra aderente migliora il comfort e il controllo quando si è nel vivo di un'intensa sessione di gioco.

Mini tastiera Bluetooth multi-dispositivo Lenovo

La mini-tastiera Bluetooth® multi-dispositivo Lenovo è il complemento perfetto per Lenovo Legion Go; si tratta di una tastiera super leggera da 180 g con ingombro del layout pari al 75% e uno spessore di soli 5,6 mm. La tastiera può connettersi facilmente a un massimo di tre dispositivi con connessione multi-dispositivo e supporta Microsoft Windows, Android e iPadOS.

Monitor Lenovo Legion R27QC-30 e Lenovo Legion R32QC-30

Quando non giocano in movimento, i fan di Lenovo Legion Go hanno a disposizione due nuove opzioni di display: i monitor Lenovo Legion R27qc-30 da 27 pollici e Lenovo Legion R32qc-30 da 31,5 pollici. Entrambi i monitor presentano una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz e tempi di risposta di 0,5 ms (MPRT) nei loro display curvi 1500R. Il monitor da 27 pollici supporta il 120% di sRGB e il 90% di DCI-P3 e il monitor da 31,5 pollici supporta il 112% di sRGB. Entrambi i monitor hanno due porte HDMI 2.1, una singola porta DP1.4 e un'uscita audio, oltre a una coppia di altoparlanti da 3W.

I giocatori che desiderano ottenere il massimo dai loro nuovi accessori, monitor e dispositivi Lenovo Legion possono eseguire l'aggiornamento a Legion Ultimate Support, ottenendo l'accesso a tecnici di gioco esperti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno tramite chat, e-mail o telefono. Mentre l'ecosistema di gioco Lenovo Legion continua ad espandersi, i giocatori avranno sempre più opzioni per personalizzare le loro build e nel tentativo di raggiungere l'impossibile.

Prezzi e disponibilità EMEA

Il monitor Lenovo Legion R27qc-30 sarà disponibile da ottobre 2024 a partire da 259 euro.

Il monitor Lenovo Legion R32qc-30 sarà disponibile da ottobre 2024 a partire da 349 euro.

Il dock USB-C Lenovo Legion Go sarà disponibile da giugno 2024 a partire da 64,99 euro.

Il connettore di ricarica Lenovo Legion Go sarà disponibile da ottobre 2024 a partire da 59,99 €.

La custodia Lenovo Legion Go Carry sarà disponibile da gennaio 2025 a partire da 29,99 €.

Il joystick e i Joystick Caps Lenovo Legion Go saranno disponibili da ottobre 2024 a partire da 9,99 €.

La mini-tastiera Bluetooth multi-dispositivo Lenovo sarà disponibile da novembre 2024 a partire da 39,99 euro.

