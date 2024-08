Cisco annuncia l’acquisizione di Robust Intelligence

Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisire Robust Intelligence, una realtà innovativa nell’area delle soluzioni di sicurezza AI, già parte del portafoglio di investimenti Cisco Investment.

La piattaforma di Robust Intelligence creata ad hoc offre ai modelli AI una solida protezione in tutto il loro ciclo di vita, dallo sviluppo alla messa in produzione. La sua automazione evoluta e la sua capacità di mitigare i rischi, permettono alle aziende di implementare in sicurezza le applicazioni AI, e di aderire agli standard di settore e normativi.

“Vediamo Robust Intelligence come un naturale completamento dell’offerta Cisco, offerta che rafforza il nostro impegno per una IA responsabile e per fornire migliori risultati conferendo sicurezza all’IA e utilizzando l’IA per ottenere più sicurezza” afferma nel suo post blog Tom Gillis, Senior Vice President and General Manager di Cisco.

Di seguito i principali vantaggi che si potranno offrire

una migliore sicurezza per l’AI , poiché le tecnologie di Robust Intelligence integrate in Cisco Security Cloud rafforzano la capacità di proteggere modelli e applicazioni AI da un ampio ventaglio di minacce, mitigando rischi specifici dell’AI, con test e strumenti di detection in linea con standard di settore e normativi;

più rapidità di innovazione , affinché i clienti possano tenere il passo rispetto all’evoluzione delle minacce informatiche: le tecnologie e le competenze di Robust Intelligence aiuteranno infatti la capacità di innovazione in molte aree, fra cui la semplificazione delle configurazioni, la previsione degli attacchi, l’applicazione adattiva delle policy di sicurezza, l’esperienza utente;



semplicità operativa , perché il focus di Robust Intelligence sull’analisi automatizzata dei modelli e sulla mitigazione proattiva dei rischi legati all’AI è perfettamente in linea con Cisco Security Cloud, e permette ai clienti di proteggere la loro rete, le applicazioni AI e gli utenti con un approccio unificato.

“I leader della sicurezza hanno bisogno di soluzioni costruite ad hoc di cui potersi fidare per stare al passo con il nuovo paradigma del rischio dell'AI”, ha dichiarato Yaron Singer, cofondatore e CEO di Robust Intelligence. “Il nostro team è entusiasta del ruolo integrale che la nostra piattaforma svolgerà nel plasmare il futuro di Cisco Security Cloud, fornendo una sicurezza AI end-to-end e guidando la rivoluzione dell'AI con Cisco”

