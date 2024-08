Apple: Luca Maestri non sarà più CFO, al suo posto Kevan Parekh

Apple ha annunciato che Luca Maestri lascerà il proprio ruolo di Chief Financial Officer il 1° gennaio 2025. Maestri continuerà a guidare i team Corporate Services, che si occupano di sistemi e tecnologie informatiche, sicurezza informatica, real estate e sviluppo, riportando al CEO di Apple Tim Cook. Nel contesto di un avvicendamento pianificato, Kevan Parekh, Vice President of Financial Planning and Analysis in Apple, assumerà il ruolo di Chief Financial Officer e si unirà al team esecutivo.

“Luca è stato un partner straordinario nella gestione di Apple in una prospettiva di lungo termine. È stato determinante nel coordinamento e nel miglioramento della nostra performance finanziaria, nel coinvolgimento degli azionisti e nell’adozione di una gestione oculata delle finanze in ogni ambito di Apple. Avremo la fortuna di continuare a beneficiare delle capacità di leadership e visione che hanno contraddistinto il suo mandato in azienda”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.

“Da oltre un decennio, Kevan è un membro indispensabile del team alla guida della gestione finanziaria di Apple e conosce l’azienda a fondo. La sua intelligenza, la sua capacità di giudizio e la sua eccellenza in ambito finanziario lo rendono la scelta perfetta per diventare il prossimo CFO di Apple”.





“È un grandissimo privilegio dal punto di vista professionale lavorare nell’azienda più innovativa e ammirata al mondo, al fianco di un leader come Tim Cook, fonte di ispirazione”, ha dichiarato Maestri. “Non vedo l’ora di affrontare la prossima fase della mia vita lavorativa in Apple e ho grande fiducia in Kevan, che si prepara ad assumere il ruolo di CFO. È una persona davvero eccezionale, è profondamente dedito ad Apple e alla sua missione, e incarna le abilità di leadership e giudizio e i valori che sono così importanti per questa posizione”.

Parekh lavora in Apple da 11 anni e attualmente dirige i settori Financial Planning and Analysis, G&A and Benefits Finance, Investor Relations e Market Research. Prima di ricoprire questo ruolo, Parekh è stato responsabile di Worldwide Sales, Retail e Marketing Finance. Ha iniziato il proprio mandato come responsabile finanziario dei team Product Marketing, Internet Sales and Services ed Engineering di Apple.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita