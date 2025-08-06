LG Swing, il nuovo smart monitor portatile arriva in Italia

Lo Smart Monitor Swing (modello 32U889SA) di LG è ora disponibile nel nostro paese e fino al 31 agosto, chi acquista il monitor riceverà in regalo una gift card IKEA del valore di 100 euro, spendibile in tutti i negozi IKEA.

Questa promozione nasce proprio dalla natura versatile e dinamica di LG Swing: il pratico stand con ruote permette di spostare il monitor facilmente da una stanza all’altra, adattandolo a diversi ambienti e usi. Il display può inoltre essere regolato in modo da adattarsi a diverse angolazioni touch-friendly, rispondendo così a un'ampia varietà di contesti d'uso: che si tratti di guardare un film comodamente dal letto o di organizzare una postazione di lavoro funzionale, il monitor offre una fruizione dei contenuti comoda in qualsiasi contesto.La versatilità dello schermo si traduce anche nelle sue caratteristiche tecnologiche come il display IPS da 32 pollici UHD 4K, che garantisce immagini nitide e colori brillanti da ogni angolazione, perfetto per film, multitasking e testi, e la funzionalità Brightness Control che contribuisce a offrire un'esperienza di visione coinvolgente, consentendo la regolazione dinamica dell'illuminazione del display in base alle condizioni di luce ambientale.

Lo schermo touch rende tutto più semplice e naturale e con l’integrazione di webOS, l’accesso a streaming, app per l’ufficio e connessioni wireless è immediato, mentre tramite la connessione wi-fi e Bluetooth è possibile condividere i contenuti da device iOS e Android tramite AirPlay, Screen Share e Google Cast ed è anche supportato lo screen mirroring per proiettare il proprio smartphone sul monitor.

Le funzionalità intelligenti permettono di personalizzare l’esperienza d’uso, tra cui la funzione Auto Pivot, che regola automaticamente l’orientamento dello schermo in base al contenuto. Inoltre, con l’applicazione LG Switch, gestire più dispositivi e personalizzare lo spazio di lavoro diventa un gioco da ragazzi, grazie a numerosi strumenti pensati per migliorare la produttività, come la possibilità di suddividere lo schermo in diversi layout preimpostati ideali per il multitasking.