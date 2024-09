Annunciati gli algoritmi sviluppati da IBM: sono i primi standard di crittografia post-quantistica al mondo

Due algoritmi sviluppati da IBM sono stati ufficializzati all'interno dei primi tre standard mondiali di crittografia post-quantistica, pubblicati dal National Institute of Standards and Technology (NIST) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Gli standard includono tre algoritmi di crittografia post-quantistica: due di essi, ML-KEM e ML-DSA sono stati sviluppati da ricercatori IBM in collaborazione con diversi partner accademici e di settore. Il terzo algoritmo pubblicato, SLH-DSA è stato sviluppato insieme a un ricercatore che nel frattempo si è unito a IBM. Inoltre, un quarto algoritmo sviluppato da IBM, FN-DSA, è stato selezionato per una futura standardizzazione.

La pubblicazione ufficiale di questi algoritmi segna un passaggio fondamentale per far progredire la protezione dei dati criptati da attacchi informatici, che potrebbero essere perpetrati attraverso l’eccezionale potenza dei computer quantistici, che stanno rapidamente progredendo verso una crittografia sempre più rilevante.

Gli standard appena pubblicati dal NIST sono progettati per salvaguardare i dati scambiati attraverso le reti pubbliche e per le firme digitali per l'autenticazione delle identità. Grazie alla loro ufficializzazione, costituiranno lo standard per i governi e i settori industriali in tutto il mondo per iniziare ad adottare strategie di sicurezza informatica post-quantistica.

