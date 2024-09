Cooler Master svela MasterLiquid 360 Ion, sistema di raffreddamento AIO con display LCD dinamico

Cooler Master ha annunciato oggi il lancio del suo sistema di raffreddamento a liquido all-in-one (AIO) più avanzato fino ad oggi: il MasterLiquid 360 Ion. Questo nuovo modello di punta ridefinisce gli standard dell’industria, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che migliorano sia le prestazioni che l’estetica, rendendolo ideale per appassionati di PC e professionisti alla ricerca di soluzioni di raffreddamento superiori.

Il MasterLiquid 360 Ion integra un display LCD di ultima generazione che permette di monitorare in tempo reale temperature e prestazioni del sistema, offrendo inoltre opzioni di personalizzazione visiva che aggiungono un tocco estetico unico. La pompa Gen X a doppia camera, frutto delle più recenti ricerche in ingegneria termica, garantisce un flusso ottimale del liquido e una dissipazione del calore estremamente efficiente, migliorando la durata del sistema e riducendo i rischi di surriscaldamento.

A completare il pacchetto, le ventole Mobius 120P ARGB non solo assicurano un’elevata pressione statica per un raffreddamento ottimale, ma anche un’estetica accattivante grazie all'illuminazione ARGB completamente personalizzabile. Le ventole sono state progettate per ridurre al minimo il rumore e massimizzare le prestazioni, rendendole ideali per chi cerca sia silenziosità che efficienza.

Al cuore del MasterLiquid 360 Ion si trova la rivoluzionaria pompa Gen X, che offre un miglioramento del 70% del flusso e della testa della pompa rispetto al modello precedente. Questo design ottimizzato consente una gestione eccezionale della potenza termica (TDP), con una capacità che raggiunge gli impressionanti 330W, rendendo il sistema ideale per le CPU più esigenti e potenti presenti sul mercato.

L'incremento delle prestazioni non solo garantisce temperature di esercizio ottimali anche sotto carichi pesanti, ma permette anche agli utenti di spingere i propri sistemi a nuovi livelli di overclocking e prestazioni. Grazie a questa tecnologia avanzata, il MasterLiquid 360 Ion è in grado di affrontare le più complesse applicazioni e sessioni di gaming estremo, senza compromessi in termini di stabilità o efficienza.

Questa combinazione di innovazioni ingegneristiche rende il MasterLiquid 360 Ion il partner perfetto per chi cerca un sistema di raffreddamento capace di gestire le sfide termiche delle CPU moderne, garantendo al contempo un funzionamento silenzioso e affidabile.

Il MasterLiquid 360 Ion è dotato di tre ventole Mobius 120P ARGB, progettate per garantire un flusso d'aria ottimale e un funzionamento silenzioso. Queste ventole sono state sviluppate per massimizzare l'efficienza del raffreddamento, combinando una pressione statica elevata e un flusso d'aria potente, perfetti per dissipatori ad alte prestazioni come il MasterLiquid 360 Ion.

Le ventole Mobius 120P ARGB si distinguono non solo per le prestazioni termiche superiori, ma anche per la loro capacità di aggiungere un tocco estetico al sistema. Grazie all'illuminazione ARGB completamente personalizzabile, gli utenti possono creare effetti luminosi vibranti e unici, adattando lo stile visivo del proprio PC. Sia che si tratti di creare un'atmosfera immersiva durante il gaming, o di esprimere la propria creatività attraverso un design esclusivo, le Mobius 120P ARGB offrono infinite possibilità di personalizzazione.

Inoltre, il design a bassa rumorosità delle ventole garantisce che il sistema rimanga silenzioso anche durante le sessioni più intense, offrendo un’esperienza di utilizzo senza distrazioni e massimizzando il comfort.

Il MasterLiquid 360 Ion è equipaggiato con un display LCD IPS ad alta risoluzione da 2,1 pollici (480x480), progettato per offrire agli utenti un monitoraggio immediato e dettagliato delle prestazioni del sistema. Questo schermo all'avanguardia permette di visualizzare in tempo reale dati critici come le temperature della CPU, la velocità delle ventole e altre informazioni vitali, garantendo un controllo costante sulle condizioni operative del sistema.

Oltre alla sua funzionalità tecnica, il display supporta ampie opzioni di personalizzazione visiva, consentendo agli utenti di caricare e visualizzare contenuti multimediali personalizzati, tra cui immagini, GIF e persino brevi animazioni. Grazie a questa funzione, gli appassionati di PC possono dare un tocco unico al proprio setup, scegliendo tra un'ampia varietà di formati visivi che meglio rispecchiano il loro stile personale.

Il display non è solo uno strumento per migliorare la funzionalità del sistema, ma anche un elemento estetico di grande impatto che permette agli utenti di rendere il loro rig davvero unico e distintivo.

Ad accompagnare il MasterLiquid 360 Ion c'è il nuovo software MasterCTRL di Cooler Master, uno strumento potente e intuitivo che offre agli utenti un controllo senza precedenti sul loro sistema di raffreddamento. Con MasterCTRL, gli appassionati di PC e i professionisti hanno accesso a una serie di funzionalità avanzate che ottimizzano l'esperienza di utilizzo e massimizzano le prestazioni del sistema. Tra le principali caratteristiche del software:

Personalizzazione del display della pompa : permette di modificare e personalizzare i contenuti visualizzati sul display LCD, consentendo agli utenti di adattare l'estetica e le informazioni del sistema alle loro preferenze personali.

: permette di modificare e personalizzare i contenuti visualizzati sul display LCD, consentendo agli utenti di adattare l'estetica e le informazioni del sistema alle loro preferenze personali. Regolazione fine degli effetti di illuminazione ARGB : offre la possibilità di controllare gli effetti di illuminazione ARGB delle ventole, con numerose opzioni di colori e modalità per creare l'atmosfera perfetta per ogni configurazione.

: offre la possibilità di controllare gli effetti di illuminazione ARGB delle ventole, con numerose opzioni di colori e modalità per creare l'atmosfera perfetta per ogni configurazione. Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale : fornisce un quadro chiaro e aggiornato in tempo reale delle prestazioni del sistema, inclusi temperatura, velocità delle ventole e stato generale del raffreddamento.

: fornisce un quadro chiaro e aggiornato in tempo reale delle prestazioni del sistema, inclusi temperatura, velocità delle ventole e stato generale del raffreddamento. Aggiornamenti firmware over-the-air: garantisce che il sistema di raffreddamento sia sempre aggiornato con le ultime ottimizzazioni e funzionalità, senza bisogno di procedure manuali complesse.

Con MasterCTRL, Cooler Master offre una piattaforma completa per una gestione del sistema di raffreddamento personalizzabile e avanzata, perfetta per utenti che desiderano prestazioni impeccabili e la massima flessibilità.

Compatibile con le più recenti piattaforme Intel e AMD, il MasterLiquid 360 Ion è progettato per adattarsi a un'ampia gamma di configurazioni, offrendo massima versatilità agli utenti. Una delle sue caratteristiche distintive è la presenza di una pellicola protettiva unica sulla base in rame, che svolge una doppia funzione: non solo protegge la superficie del dissipatore durante l'installazione, ma funge anche da pasta termica pre-applicata.

Questa innovazione riduce la complessità del montaggio, garantendo un'applicazione uniforme della pasta termica, ottimizzando così il trasferimento di calore tra la CPU e il dissipatore. Gli utenti possono quindi installare il sistema in modo rapido e senza preoccupazioni, ottenendo fin da subito un’efficienza di raffreddamento ottimale.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita