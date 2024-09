In arrivo importanti novità per Microsoft 365 Copilot

Microsoft ha annunciato le novità che riguardano Microsoft 365 Copilot, che combinano elementi web, strumenti di lavoro e documenti, in un sistema di progettazione completamente nuovo per il lavoro. Microsoft ha aggiornato l'esperienza gratuita di Microsoft Copilot per fornire protezione dei dati aziendali, il potere del web grounding e un'esperienza semplificata e priva di annunci per oltre 400 milioni di persone.

Gli aggiornamenti annunciati offriranno benefici in tre diversi ambiti:

• Copilot Pages – la nuova risorsa digitale: BizChat – che mette insieme dati da documenti, email, calendario e altro – è stato potenziato con le nuove Copilot Pages, un canvas persistente per la collaborazione con l'AI. Ora è possibile modificare e condividere il tuo documento in tempo reale con il team, fare più domande a Copilot e aggiungere più contenuti.

• Potenziare Copilot nelle app di Microsoft 365: Nuove funzionalità avanzate di Copilot nelle app di Microsoft 365, come PowerPoint, Teams e Outlook, migliorano la produttività e il valore aziendale. In particolare, Copilot in Excel è ora disponibile e si combina con la potenza di Python, uno dei linguaggi di programmazione più popolari al mondo.

• Copilot Agents: Gli agenti creati in Copilot Studio possono ora essere pubblicati direttamente in Microsoft 365 Copilot, apparendo nel flusso di lavoro dell'utente. Stiamo anche presentando una nuova esperienza di Copilot Studio che consente agli utenti di qualsiasi livello di creare agenti direttamente all'interno di Microsoft 365 Copilot Business Chat e SharePoint.

Queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti i clienti di Microsoft 365 Copilot nelle prossime settimane.

