Apple: iOS 18 è disponibile da oggi

Apple ha annunciato la disponibilità da oggi di iOS 18.

Con iOS 18, l’utente può personalizzare la schermata Home in nuovi modi interessanti, posizionando i widget e le icone delle app in modo da incorniciare l’immagine di sfondo o come preferisce per creare il layout ideale su ogni pagina. Può anche personalizzare l’aspetto delle icone e dei widget scegliendo uno stile chiaro, scuro o colorato, e impostare un formato più grande per le icone in modo da creare un look semplificato. Il Centro di Controllo è stato ridisegnato ed è ancora più flessibile. Ora è possibile organizzare gruppi di controlli, tra cui preferiti, riproduzione di contenuti multimediali, controlli della schermata Home e connettività, oltre alla nuova galleria di controlli con le opzioni delle app di terze parti, per averli sempre a portata di mano. Inoltre, è possibile accedere ai controlli preferiti dal tasto Azione e, per la prima volta, cambiare i controlli sulla schermata di blocco o rimuoverli del tutto.

Inoltre, grazie al più grande redesign di sempre per l’app Foto, è più facile trovare e rivivere i momenti speciali. Nello splendido layout semplificato, la libreria si trova all’interno di un’unica vista dall’aspetto familiare. Le nuove raccolte, come Giorni recenti, Persone e animali e Viaggi, consentono di organizzare in automatico la libreria grazie all’intelligenza on-device, per sprecare meno tempo a cercare le foto e dedicare più tempo a rivivere i ricordi. L’utente può personalizzare la propria esperienza con un layout su misura, che rispecchia ciò a cui tiene di più, e può anche contrassegnare le sue raccolte preferite per accedervi velocemente.

Anche Messaggi include importanti aggiornamenti che offrono nuovi modi di esprimersi e rimanere in contatto. Le opzioni di formattazione, come grassetto, corsivo, sottolineato e barrato, consentono di trasmettere meglio il tono dei messaggi; i nuovi effetti di testo danno vita a parole e frasi; emoji e sticker in Tapback offrono un’infinità di modi per aggiungere reazioni alle conversazioni; ed è anche possibile scrivere un iMessage e mandarlo in un secondo momento. Quando non sono disponibili connessioni cellulari o Wi-Fi, Messaggi via satellite connette l’utente a un satellite nello spazio direttamente dall’app Messaggi, così potrà inviare e ricevere messaggio di testo, emoji e Tapback tramite iMessage e SMS. Ora l’app Messaggi supporta lo standard RCS (Rich Communication Services), che permette di inviare file multimediali anche a chi non ha un dispositivo Apple e migliora l’esperienza e l’affidabilità nei messaggi di gruppo rispetto agli SMS e agli MMS.

L’app Telefono aiuta l’utente a organizzarsi grazie alla possibilità di registrare e trascrivere le chiamate in tempo reale, per memorizzare più facilmente i dettagli importanti. Chi partecipa alla chiamata riceve una notifica prima che venga avviata la registrazione, e le trascrizioni vengono salvate nell’app Note, così l’utente potrà cercare e rivedere più facilmente i contenuti della conversazione.

Disponibile anche la nuova app Password, basata su Portachiavi: semplifica l’accesso alle password e offre la possibilità di visualizzare tutte le proprie credenziali, come password, codici di accesso e codici di verifica, in un unico posto. Password offre una codifica end-to-end estremamente sicura, si sincronizza alla perfezione tra diversi dispositivi e avvisa l’utente se una password che ha scelto potrebbe essere troppo facile da indovinare, se è già stata utilizzata più volte o se è stata coinvolta in una fuga di dati.

iOS 18 integra poi strumenti che consentono all’utente di gestire chi può vedere le sue app, come vengono condivisi i suoi contatti e il modo in cui il suo iPhone si connette agli accessori. La possibilità di bloccare o nascondere le app consente di evitare che altre persone visualizzino inavvertitamente informazioni da tenere riservate, come le notifiche e i contenuti di un’app. Per un ulteriore livello di privacy, dopo aver bloccato l’app, l’utente può anche nasconderla spostandola in un’apposita cartella.

Perfettamente integrato in iOS 18, il sistema Apple Intelligence sfrutta tutta la potenza del chip Apple per comprendere e creare testo e immagini, eseguire azioni nelle app e basarsi sul contesto personale per semplificare e accelerare le attività di tutti i giorni, sempre tutelando la privacy e la sicurezza dell’utente. Il primo set di funzioni Apple Intelligence sarà disponibile il mese prossimo e offrirà esperienze piacevoli, intuitive e semplici, progettate appositamente per aiutare l’utente a svolgere le attività a cui tiene maggiormente.

Gli Strumenti di scrittura permettono di riscrivere, correggere e riassumere i testi praticamente ovunque sia possibile digitare. Nell’app Foto, la funzione Ricordi permette di creare un video con determinate caratteristiche semplicemente digitando una descrizione. Inoltre, ora si può usare un linguaggio naturale per cercare foto specifiche, e la ricerca nei video è più efficiente, perché si possono identificare momenti precisi nei clip. Il nuovo strumento Ripulisci è in grado di identificare e rimuovere gli elementi indesiderati presenti sullo sfondo delle foto, senza alterare accidentalmente il soggetto. E nelle app Note e Telefono, l’utente può registrare, trascrivere e riassumere parti di audio. Quando si inizia a registrare una chiamata effettuata con l’app Telefono, chi partecipa riceve una notifica automatica, e al termine della chiacchierata Apple Intelligence genera un riassunto per aiutare a fissare i punti chiave.

Altre funzioni

In Mappe di Apple l’utente trova migliaia di sentieri all’interno dei parchi nazionali degli Stati Uniti, e può creare percorsi personalizzati per camminate ed escursioni a cui accedere offline. Può salvare sentieri, itinerari a piedi personalizzati e luoghi di interesse nella nuova Places Library e aggiungere note personali.

La Modalità gioco offre un gameplay ottimizzato, soprattutto durante lunghe sessioni di gioco, grazie a frame rate più costanti, e rende gli AirPods, i controller e altri accessori wireless ancora più reattivi.

Ora sono disponibili nuove opzioni per effettuare pagamenti con Apple Pay online e nelle app su iPhone e iPad. A partire da oggi, negli Stati Uniti chi possiede determinati requisiti può richiedere premi con le carte di credito Discover5 e richiedere prestiti direttamente tramite Affirm; nel Regno Unito, invece, chi possiede i requisiti può accedere a pagamenti rateali con Monzo Flex direttamente al momento del checkout con Apple Pay.6 Con Tap to Cash è possibile inviare e ricevere Apple Cash avvicinando il proprio iPhone a un altro iPhone o Apple Watch.7 E grazie alla nuova esperienza in Apple Wallet, i fan possono accedere ad ancora più informazioni sugli eventi per cui hanno acquistato i biglietti, come le mappe delle location, le previsioni meteo locali, le playlist Apple Music suggerite e tanto altro.6

Quando si scrive una formula matematica o un’equazione nell’app Note, viene risolta all’istante. E grazie alle nuove sezioni richiudibili e alle opzioni di evidenziazione, è più facile mettere in risalto le cose importanti.

Calendario diventa ancora più utile mostrando anche gli eventi e le attività in Promemoria. L’utente può creare, modificare e completare i promemoria direttamente da Calendario, e la nuova vista del mese offre una panoramica a colpo d’occhio su eventi e attività.

In Diario, una nuova vista di approfondimento aiuta a monitorare gli obiettivi di scrittura e, con le nuove opzioni per cercare e ordinare i contenuti, è più facile rivivere i propri ricordi. Inoltre, il widget di Diario consente di accedere direttamente all’app dalla schermata Home o di blocco. Il tempo dedicato a scrivere il diario può essere salvato come pratica di mindfulness nell’app Salute, e l’utente può tenere traccia del suo stato d’animo direttamente nell’app Diario.

L’app Casa introduce l’accesso per gli ospiti, che offre la possibilità di consentire ad altre persone di controllare serrature, porte dei garage e sistemi di allarme. Permette anche di impostare gli orari in cui gli ospiti possono accedere ad una casa e molto altro. Grazie agli aggiornamenti apportati alla categoria Energia, in alcuni casi l’app Casa semplifica l’accesso, la comprensione e le decisioni riguardanti i consumi elettrici.

I video live di SOS emergenze consentono di condividere maggiori informazioni tramite video in streaming e contenuti multimediali registrati. Quando viene effettuata una chiamata di emergenza, il personale di soccorso può richiedere all’utente di condividere un video in diretta o le foto sul suo telefono tramite connessione sicura, per offrire l’assistenza necessaria in modo più semplice e veloce.

Gli aggiornamenti in arrivo sugli AirPods trasformeranno il modo in cui le persone telefonano, rispondono a Siri e si immergono nei loro giochi preferiti grazie a AirPods 4, AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e AirPods Pro 2. Con la modalità Isolamento vocale, la voce di chi parla è sempre nitida anche negli ambienti rumorosi o quando c’è molto vento, e grazie alle interazioni con Siri è possibile rispondere a Siri semplicemente annuendo o scuotendo la testa. Inoltre, gli AirPods forniscono anche la migliore latenza audio wireless mai offerta da Apple nel gaming mobile, e tutti i modelli di AirPods ora includono l’audio spaziale personalizzato per un gameplay ancora più immersivo.

Nell’app Salute la cartella clinica è stata riprogettata per consentire al personale di soccorso di trovare più facilmente le informazioni più importanti in caso di emergenza. L’app Salute aiuta a comprendere meglio i dati nel corso di una gravidanza apportando modifiche e offrendo consigli utili in base ai cambiamenti nella salute fisica e mentale.

L’ app Fitness su iPhone offre ora la possibilità di personalizzare il pannello Riepilogo, mentre Apple Fitness+ è stata riprogettata con consigli personalizzati per allenamenti e meditazioni nel pannello “Per te”, funzioni di ricerca più evolute e premi migliori per dare la giusta motivazione.

su iPhone offre ora la possibilità di personalizzare il pannello Riepilogo, mentre è stata riprogettata con consigli personalizzati per allenamenti e meditazioni nel pannello “Per te”, funzioni di ricerca più evolute e premi migliori per dare la giusta motivazione. Le nuove funzioni per l’accessibilità includono Tracciamento occhi, un’opzione integrata per spostarsi all'interno di iPhone usando semplicemente gli occhi; Feedback aptici musica, che offre alle persone sorde o ipoudenti un modo alternativo di “sentire” la musica tramite il Taptic Engine di iPhone; Abbreviazioni vocali, che consentono di eseguire azioni usando un suono personalizzato; e Indicatori di movimento nei veicoli, una funzione che aiuta a ridurre la chinetosi quando si usa iPhone all’interno di un veicolo in movimento. Le funzioni per l’accessibilità sono ora disponibili anche per CarPlay, incluse Controllo vocale, Riconoscimento suoni, Filtri colore e Testo in grassetto.





