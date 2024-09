Snapchat lancia i nuovi Spectacles e Snap OS: la nuova frontiera degli occhiali AR

Snapchat ha lanciato la quinta generazione di Spectacles, gli occhiali AR dell’azienda che consentono di utilizzare le Lenti e godersi il mondo circostante insieme agli amici con modalità tutte nuove. Gli Spectacles sono supportati da Snap OS, il nuovo e innovativo sistema operativo di Snap progettato per arricchire le modalità di interazione naturali delle persone con il mondo circostante.

Gli Spectacles funzionano perfettamente anche con i dispositivi mobili. Grazie alla nuova app Spectacles sarà possibile utilizzare lo smartphone come controller personalizzato per le Lenti, attivare la Modalità Spettatore per consentire agli amici senza Spectacles di seguire l’esperienza, duplicare lo schermo e molto altro.

Con un peso di soli 226 grammi – meno della metà di un tipico visore VR – gli Spectacles integrano tecnologie incredibilmente avanzate nel form factor di occhiali AR: sono dotati di quattro fotocamere che supportano lo Snap Spatial Engine e abilitano il tracciamento delle mani.

L’Optical Engine è stato interamente progettato e sviluppato da Snap, sfruttando tecnologie proprietarie per offrire un display AR trasparente.

I micro-proiettori a cristalli liquidi su silicio (LCoS) degli Spectacles sono caratterizzati da dimensioni ridotte e alte prestazioni e garantiscono immagini definite e nitide.

Le guide d’onda avanzate consentono di visualizzare le immagini generate dal proiettore LCoS senza la necessità di lunghe calibrazioni o regolazioni personalizzate. Ogni guida d’onda contiene miliardi di nanostrutture che dirigono la luce nel campo visivo, combinando Snap OS con il mondo reale.

L’Optical Engine fornisce un campo visivo diagonale di 46 gradi e una risoluzione di 37 pixel per grado, simile a un display da 100 pollici osservato da una distanza di 3 metri. Inoltre, gli Spectacles si adattano automaticamente alle condizioni di luce dell’ambiente circostante, garantendo una visualizzazione ottimale sia al chiuso che all’aperto, anche quando ci si trova alla luce diretta del sole.

Gli Spectacles sono supportati da un’architettura dual system-on-a chip proprietria. Grazie a due processori Snapdragon di Qualcomm, il carico di calcolo viene distribuito tra i due chip, riducendo il consumo energetico e migliorando le prestazioni termiche. Il sistema sfrutta anche camere di raffreddamento in titanio per migliorare la dissipazione del calore, offrendo fino a 45 minuti di utilizzo continuo in modalità standalone.





Snap OS dà vita agli Spectacles grazie a un'interfaccia intuitiva e a funzionalità progettate per riflettere il modo naturale in cui le persone interagiscono con il mondo. Il sistema abiliterà una navigazione semplice tramite l'uso delle mani e della voce, con un menu principale sempre accessibile nel palmo della mano.

Lo Snap Spatial Engine comprende l'ambiente circostante, consentendo alle Lenti di apparire in modo realistico in tre dimensioni. Con una latenza movimento-fotone di soli 13 millisecondi, le Lenti vengono visualizzate con incredibile precisione, integrandosi perfettamente nell'ambiente dell'utente.

Le Lenti sono progettate per essere condivise. Snap OS facilita agli sviluppatori la creazione di esperienze che amici e familiari possano fruire insieme.

Snap inoltre conferma il proprio impegno nel voler diventare la piattaforma di riferimento per gli sviluppatori a livello globale, fornendo loro risorse avanzate per creare Lenti innovative. In primis, gli Spectacles verranno introdotti senza commissioni di sviluppo per gli sviluppatori, insieme a nuove modalità per la creazione e la condivisione di Lenti.

Inoltre, l’intero processo di sviluppo e pubblicazione delle Lenti è stato ottimizzato. Con la nuova versione di Lens Studio 5.0, completamente rinnovata, gli sviluppatori possono ora trasferire rapidamente i propri progetti sugli Spectacles. Grazie al nuovo Spectacles Interaction Kit gli sviluppatori potranno creare le proprie Lenti senza il problema di dover sviluppare il proprio sistema di interazione da zero.

La piattaforma aggiornata di Lens Studio 5.0 favorirà lo sviluppo di Lenti più complesse e avanzate grazie al supporto di TypeScript, JavaScript e strumenti di controllo delle versioni migliorati, pensati per lo sviluppo in team. Inoltre, SnapML offrirà agli sviluppatori la possibilità di integrare facilmente modelli di machine learning personalizzati nelle Lenti, per l’identificazione, il tracciamento e l’ampliamento degli oggetti.

Snap ha inoltre avviato una partnership con OpenAI per introdurre sugli Spectacles modelli di intelligenza artificiale multimodale ospitati nel cloud. Presto, questa tecnologia consentirà agli sviluppatori di integrare nuovi modelli nelle esperienze sugli Spectacles, offrendo un contesto aggiuntivo su ciò che viene visto, detto o ascoltato.

