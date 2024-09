Samsung presenta Music Frame WICKED Edition

Samsung ha annunciato il lancio di Music Frame WICKED Edition, lo speaker wireless personalizzabile progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente e migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico.

Music Frame si presenta in una nuova edizione limitata realizzata in collaborazione con la spettacolare e attesissima trasposizione cinematografica del celebre musical WICKED. Il film arriverà nelle sale italiane il 21 novembre prossimo con Universal Pictures. Grazie alla fusione di arte e tecnologia, l’edizione speciale del nuovo Music Frame offrirà ai consumatori un’esperienza audio ancora più travolgente.

Diretto dal noto regista Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”, “Sognando a New York”), Wicked narra la storia non raccontata delle streghe di Oz, con protagoniste la pluripremiata Cynthia Erivo (“Harriet”, “Il Colore Viola”) nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, che deve ancora scoprire il suo vero potere, e la vincitrice del Grammy, artista multiplatino e superstar globale Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare con diversi privilegi e molte ambizioni, che deve ancora comprendere la sua vera essenza.

Music Frame WICKED Edition include un portafoto in edizione Wicked con tre cartoline fotografiche corredate di autografi e immagini degli amati personaggi del film, tra cui una foto esclusiva disponibile solo per Samsung Music Frame WICKED Edition. Non solo. È anche dotato di una cornice realizzata a tema Wicked in edizione limitata e di una confezione personalizzata che conferisce ulteriore unicità, per rendere l’esperienza dell’unboxing davvero magica e indimenticabile. Con questa nuova edizione speciale, Samsung mette a disposizione nuove opportunità di personalizzazione degli ambienti domestici. Gli utenti potranno di fatti scegliere tra varie opzioni di pannelli artistici e cornici. Infine, il design raffinato, unito a una discreta staffa per il montaggio a parete e a un sottile cavo di alimentazione, fa sì che Music Frame si integri perfettamente con qualsiasi spazio abitativo.

Con il suo suono ricco e immersivo, Music Frame WICKED Edition consente agli utenti di trasformare il proprio ambiente domestico in un paradiso del suono surround. Dotato di tecnologia Dolby Atmos, crea un’esperienza audio multidimensionale in grado di dare vita a ogni nota. Music Frame può anche interagire con altri schermi e soundbar Samsung compatibili grazie alla funzione Q-Symphony, capace di offrire un’esperienza sonora tridimensionale più coinvolgente.

Con una qualità audio a due canali da 120 W, lo speaker Music Frame WICKED Edition incorpora un suono chiaro e potente grazie a SpaceFit Sound Pro, che ottimizza l’audio in base all’acustica di una determinata stanza, e a Adaptive Sound, che regola le impostazioni audio in base ai contenuti per offrire prestazioni audio di alto livello. Queste caratteristiche fanno sì che Music Frame WICKED Edition offra una qualità audio e una versatilità eccezionali, rendendolo un’estensione perfetta per qualsiasi ambiente della casa.

Alexa e Chromecast, incorporati, offrono un’agevole possibilità di integrazione domestica con i dispositivi supportati, mentre Airplay e Tap Sound garantiscono una connettività perfetta con i dispositivi Android e iOS. Le versatili opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi e ottica, assicurano che il dispositivo soddisfi tutte le esigenze audio.

Music Frame WICKED Edition sarà in vendita su Samsung.com e in alcuni punti vendita selezionati.

