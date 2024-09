TCL presenta NXTPAPER 14: un tablet pensato per la salute degli occhi

TCL ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo tablet TCL NXTPAPER 14, svelato per la prima volta a 'IFA 2024 di Berlino. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia NXTPAPER 3.0, questo tablet offre un'esperienza visiva senza precedenti, simile alla carta, garantendo un comfort ottimale per gli occhi e prestazioni elevate.

Il display ultra-espansivo da 14,3 pollici in risoluzione 2,4K di NXTPAPER 14 ridefinisce l’idea di tablet. Grazie alla tecnologia NXTPAPER 3.0, che riduce la luce blu nociva mantenendo colori vibranti e realistici, ogni dettaglio viene messo in risalto. La superficie antiriflesso garantisce una visione ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Certificato da TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, questo tablet è progettato per tutelare la salute degli occhi.

Grazie al tasto NXTPAPER, gli utenti possono passare rapidamente tra diverse modalità di visualizzazione, ottimizzando l’esperienza in base all’attività:

Carta inchiostro : ideale per la lettura prolungata di libri e documenti, simula l’effetto dell’inchiostro elettronico per ridurre l’affaticamento visivo.

: ideale per la lettura prolungata di libri e documenti, simula l’effetto dell’inchiostro elettronico per ridurre l’affaticamento visivo. Carta a colori : perfetta per contenuti grafici come fumetti e riviste, offre un comfort visivo eccezionale e colori vividi.

: perfetta per contenuti grafici come fumetti e riviste, offre un comfort visivo eccezionale e colori vividi. Modalità normale: ottimale per film e videochiamate, con colori brillanti senza compromettere la protezione degli occhi.

TCL NXTPAPER 14 è stato progettato pensando al benessere dell'utente, con una serie di funzioni intelligenti che ottimizzano l'esperienza visiva. L'Eye Care Assistant integrato ricorda agli utenti di fare pause regolari, contribuendo a prevenire l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.

La tecnologia di visualizzazione adattiva regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base all'ambiente circostante, assicurando una visione confortevole sia in ambienti poco illuminati che sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il tablet sincronizza il display con il ritmo circadiano naturale del corpo, assicurando una visione più salutare per tutto il giorno. Grazie alla tecnologia DC Dimming, lo sfarfallio viene eliminato, riducendo ulteriormente l'affaticamento degli occhi.

Alimentato dal potente processore MediaTek Helio G99, NXTPAPER 14 offre prestazioni eccellenti e un multitasking fluido. Con una batteria da 10.000mAh, gli utenti possono godere di ore di utilizzo con una sola carica, mentre la ricarica rapida PD da 33 W consente di ripristinare l’energia in tempi record. Inoltre, è dotato della funzione di ricarica inversa, che trasforma il tablet in un comodo power bank per ricaricare altri dispositivi.

Con 8GB di RAM (espandibili fino a 16GB) e 256GB di memoria interna, NXTPAPER 14 è pronto a gestire senza sforzo streaming, giochi e attività professionali quotidiane.

Il tablet TCL NXTPAPER 14 è disponibile in Italia al prezzo di 399,90 euro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita