Aikom amplia la propria offerta con i dispositivi rugged di RugGear

Aikom Technology ha annunciato di essere diventata distributore ufficiale di RugGear, azienda leader nella progettazione e produzione di dispositivi mobili rugged. Questa collaborazione strategica consente ad Aikom di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni per le comunicazioni professionali, offrendo ai propri clienti smartphone e tablet robusti, progettati per operare in ambienti estremi e garantire comunicazioni affidabili in qualsiasi condizione. Fondata nel 2006, RugGear si è affermata come punto di riferimento nel settore grazie alla sua gamma di dispositivi rugged, che uniscono le flessibilità degli smartphone Android con le innovative tecnologie Push-to-Talk over Cellular (POC) per rispondere in modo preciso alle esigenze specifiche di ogni settore.

I prodotti RugGear, con certificazioni IP68 e MIL-STD 810H, sono ideali per l'uso in contesti industriali, cantieri e ambienti mission-critical, garantendo resistenza a polvere, acqua e urti. Tra le caratteristiche chiave figurano i pulsanti fisici Push-to-Talk (PTT) e SOS, la lunga durata della batteria e accessori funzionali che migliorano significativamente la praticità e l'efficienza d'uso dei dispositivi.





L’inserimento di RugGear nel portafoglio Aikom è particolarmente significativo per l’integrazione con il servizio WAVE PTX di Motorola Solutions. La compatibilità dei dispositivi RugGear con il sistema POC su rete cellulare e Wi-Fi permette di migliorare le comunicazioni aziendali in ambienti dove l’efficienza delle comunicazioni è fondamentale sia per la continuità del business che per la sicurezza.

Un’altra novità introdotta con RugGear è la linea i.Safe Mobile, smartphone Android certificati ATEX, pensati per operare in ambienti a rischio di esplosioni. Questa gamma apre una nuova opportunità per Aikom, che ora può offrire soluzioni complete POC per comunicazioni immediate anche in ambienti critici come il settore petrolchimico o per quelle industrie in cui è richiesta la certificazione ATEX per una protezione elevata.

