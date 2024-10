Tutti pazzi per i coupon: cresce la caccia ai codici sconto

I codici sconto sono diventati uno strumento sempre più utile per i consumatori italiani, che si mostrano oggi ancora più attenti al risparmio soprattutto in vista di eventi stagionali come il Black Friday e il Natale.

Trovaprezzi.it ha registrato un interesse in aumento verso i coupon, evidenziando una domanda in continua crescita. Nel 2024 su Trovaprezzi.it i codici sconto sono ricercati in media 230mila volte al mese. Questo dato segnala un aumento significativo rispetto al 2023, quando erano 194mila le ricerche medie mensili nei primi nove mesi, con una crescita percentuale superiore al 18% rispetto al periodo precedente. Questo trend riflette una maggiore consapevolezza e propensione dei consumatori italiani a sfruttare tutte le opportunità di risparmio disponibili sul mercato.

L’interesse verso i codici sconto non è distribuito uniformemente tra tutte le categorie merceologiche. Alcuni settori si distinguono per l’elevato numero di ricerche, con i consumatori particolarmente attenti agli sconti su determinati articoli. Le categorie più popolari nel 2024 sono:

Elettronica e Informatica , la categoria che domina le preferenze dei consumatori, con il 26,8% del totale;

Salute e Benessere , che segue con una quota del 25,8% delle ricerche ;

Beauty e Abbigliamento Moda , che rappresentano rispettivamente il 6,9% e il 5,7% delle ricerche, dimostrando come il settore del lifestyle continui a essere influente;

Casa e Giardino, categoria che registra un forte interesse, pari all’11,5% del totale.

Le tipologie di coupon più ambite

Quando si tratta di tipologie di sconto, i consumatori italiani hanno una chiara preferenza: nel mese di settembre, ad esempio, il 91,5% delle ricerche di coupon riguardava una percentuale di sconto sul prezzo finale del prodotto.

La spedizione gratuita è stata cercata nel 7,5% dei casi, mentre solo l’1% dei consumatori ha mostrato interesse per offerte che includono omaggi.

I principali utenti dei codici sconto

Le ricerche di coupon online variano anche in base a fasce di età e genere. Nel 2024, il gruppo più attivo è stato quello tra i 25 e i 34 anni, che ha rappresentato il 22% delle ricerche. Anche le fasce tra i 35-44 anni e i 45-54 anni sono significativamente rappresentate, ciascuna con un contributo del 19%.

In termini di genere, l’utilizzo di codici sconto appare piuttosto bilanciato, con una leggera prevalenza maschile: il 53% delle ricerche è stato effettuato da uomini, contro il 47% delle donne.

Geograficamente, le regioni italiane mostrano differenze significative nell’utilizzo dei codici sconto. La Lombardia è in testa con 52 visite per 1000 abitanti, seguita da Lazio con 41, Marche con 24 e Emilia-Romagna con 23.

"Nel contesto economico attuale, caratterizzato da incertezze crescenti e un'attenzione sempre maggiore verso il controllo della spesa, la ricerca di codici sconto e l'uso di strumenti di comparazione prezzi si sono affermati come elementi indispensabili per ottimizzare le scelte di acquisto. Ci aspettiamo che, in prossimità di eventi come il Black Friday, questa tendenza si rafforzi ulteriormente. Il costante incremento nelle ricerche dimostra una crescente consapevolezza dei consumatori verso opportunità di risparmio, e noi di Trovaprezzi.it ci impegniamo a facilitare questo processo, offrendo una piattaforma che mette a disposizione risorse utili e codici sconto per ogni esigenza." conclude Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel

