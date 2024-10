Asus: arrivano sul mercato le schede madri ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, Prime e ProArt Z890

Asus ha annunciato la disponibilità della nuova gamma di schede madri Z890 delle serie ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, Prime e ProArt, tutte compatibili con i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2).

Si tratta di schede madri con funzionalità completamente nuove che accelerano le prestazioni e semplificano il processo di assemblaggio. ASUS AI Advisor, ad esempio, si presenta come un assistente del tutto nuovo ed alimentato dall'IA, sviluppato per aiutare gli utenti nell’assemblaggio o aggiornamento del proprio PC ed in grado di formulare riposte a domande tecniche poste in linguaggio naturale. AEMP III, NitroPath DRAM Technology e DIMM Fit invece si prefiggono di sfruttare al meglio i kit di memoria DDR5. NPU Boost offre l'overclocking dell'NPU integrata nelle CPU Intel Core Ultra (Serie 2) per prestazioni AI accelerate. ROG M.2 PowerBoost offre ancora più slot M.2 che mai su una scheda madre. Sono presenti inoltre Thunderbolt 5, WiFi 7 e diverse nuove funzionalità pensate per supportare al meglio gli amanti del PC fai-da-te.

I processori Intel Core Ultra (Serie 2) utilizzano il nuovo socket LGA 1851. Quanti sceglieranno questi nuovi processori avranno bisogno di una scheda madre Intel della serie 800 per poterli utilizzare e, specificamente, di una scheda madre Z890 per sfruttare tutte le funzionalità incuso l'overclocking della CPU. I nuovi processori presentano fino a 24 core in una nuova architettura disaggregata. I Performance-core, noti anche come “P-core”, rappresentano il nucleo più avanzato delle nuove CPU con le loro più elevate frequenze di clock, mentre un gruppo di Efficient-core, noti anche come “E-core”, fornisce prestazioni multithread di ottimo livello abbinate ad una elevata efficienza nei consumi.

I processori Intel Core Ultra (Serie 2) offrono anche una serie di miglioramenti di nuova generazione, a partire dalla presenza di una Unità di Elaborazione Neurale (NPU) integrata, progettata per gestire in modo veloce ed efficace i carichi di lavoro legati alla elaborazione di reti neurali. Con prestazioni fino a 13 TOPS e garzie all’ Intel Deep Learning Boost (VNNA, DP4A) e al GNA 3.5 per l'elaborazione AI, questa NPU assicura agili prestazioni IA anche agli utenti meno esperti.

Per andare oltre i limiti dell'NPU integrata, le schede madri ASUS Z890 offrono anche una ulteriore funzionalità, l’NPU Boost. Questa esclusiva funzionalità del BIOS offre un overclock dell'NPU in pochi, semplici passaggi, aumentando fino al 24% le prestazioni di app e delle funzionalità assistite dall’IA, premettendo agli utenti di esplorare, sognare e creare liberamente.

Con la nuova generazione di CPU, Intel offre anche un incremento delle prestazioni grafiche integrate garzie alla sua architettura Xe LPG. Dotata di supporto per DisplayPort™ 2.1 e HDMI® 2.1 (FRL), questa iGPU consente agli utenti di collegare un display ad alta risoluzione senza installare una scheda grafica dedicata.

Le schede madri ASUS Z890 includono anche una ricca varietà di opzioni di connettività: numerose porte USB, networking ad alta velocità, slot M.2 in gran quantità e altro ancora. L’incremento delle porte I/O, possibile garzie ai nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2) e al chipset più recente, offre anche nuove opportunità. Grazie ad un massimo di 20 linee PCIe® 5.0 gestite dalla CPU e a un incremento delle linee PCIe® 4.0 del chipset, le schede madri ASUS offrono ancora più opzioni per collegare tutto l’hardware necessario al proprio sistema.

Pronte per gli AI PC più evoluti

Le schede madri ASUS Z890 assicurano agli utenti il meglio per sfruttare al massimo tutto quanto l'IA ha da offrire. Sono dotate di supporto per moduli di memoria DDR5 ad alte prestazioni e offrono diverse opzioni utili per realizzare ampi e veloci sistemi di archiviazione. Poiché molti flussi di lavoro legati all'intelligenza artificiale possono sfruttare la potenza di più schede grafiche che lavorano insieme, ASUS offre più di un modello di scheda madre con una coppia di slot PCIe® 5.0 x16 configurabili in modalità x8/x8: la ROG Maximus Z890 Extreme, la ROG Maximus Z890 Apex e la ProArt Z890-Creator WiFi.

Ma un AI PC non si limita a eseguire solo app e gestire assistenti AI. Utilizza l'IA (e analoghe tecnologie) anche “dietro le quinte”, per semplificare ogni aspetto legato all'uso di un PC. Con la serie Z890 ASUS sfrutta la potenza dell'IA per offrire agli utenti anche un assistente tecnico dedicato, sempre disponibile per rispondere alle varie domande: l'ASUS AI Advisor.

Gli acquirenti di schede madri ASUS compatibili potranno interagire con questa tecnologia basata sull'IA utilizzando il linguaggio naturale per conoscere meglio l'hardware ed ottenere informazioni utili. Per i principianti del fai-da-te, inoltre, il nuovo tool può fornire spiegazioni semplici e comprensibili sulle funzionalità di ottimizzazione con un solo click, come l'AI Overclocking e l'AI Cooling II. I più esperti invece potranno ottenere indicazioni e istruzioni sulle ultime funzionalità sviluppate da ASUS.

I controlli intelligenti disponibili con le schede madri ASUS Z890 consentono agli utenti di ottimizzare le prestazioni del proprio PC facilmente, con un semplice click:

AI Overclocking: Grazie a ricerche approfondite e a una dettagliata caratterizzazione delle prestazioni delle CPU nei laboratori di test ASUS, questo strumento consente di aumentare la frequenza della CPU con un semplice click. L'intelligenza artificiale avanzata di AI Overclocking monitora anche l'efficienza del dissipatore della CPU e ogni variazione significativa del sistema. In questo modo, regola costantemente i parametri per garantire sempre le prestazioni ottimali , adattandosi al set specifico di componenti presenti nel sistema.

AI Cooling II : Offre agli utenti uno strumento semplice per ottenere un flusso d'aria efficace sotto pieno carico e un funzionamento estremamente silenzioso durante i carichi di lavoro meno impegnativi, anche nel caso si utilizzino ventole ad alta velocità. Utilizza le informazioni derivanti dal monitoraggio della CPU e i dati prodotti da un breve stress test per calcolare la velocità minima della ventola necessaria per raffreddare efficacemente un determinato sistema, riducendo al contempo i livelli di rumore. Questo sistema di controllo può ridurre il rumore delle ventole del sistema anche fino a 5,7 dB(A) in caso di carichi di lavoro più sostenuti.

· AI Networking II: Attraverso AI Networking II, un PC con intelligenza artificiale può ottimizzare le impostazioni di rete per garantire un'esperienza di gioco online sempre fluida, oltre alla creazione e condivisione di contenuti senza interruzioni. Integrato nell'app Armoury Crate, AI Networking II utilizza una tecnologia di identificazione e potenziamento migliorata dall'AI per garantire un'ottimizzazione della rete ancora più veloce ed intelligente. La nuova funzione Traffic Monitor tiene traccia del reale utilizzo dei canali WiFi e rende facile il passaggio ad uno meno congestionato.

